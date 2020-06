Garzelli na afketsen ‘deal’: “We begrijpen het gewoon niet” donderdag 18 juni 2020 om 18:04

Stefano Garzelli begrijpt niet waarom de ‘deal’ tussen Mitchelton-Scott en Manuela Fundación is afgeketst. “Dit is echt een complete verrassing. Alles was rond, we maakten deel uit van het project. Maar we gaan door en zullen hoe dan ook in de wielersport stappen”, zo vertelt de Italiaan aan Marca.

Een week geleden leek het noodlijdende Mitchelton-Scott gered na het sluiten van een meerjarendeal met Manuela Fundación, maar vandaag kwam plots naar buiten dat Mitchelton-Scott, met ploegeigenaar Gerry Ryan als voornaamste onderhandelaar, niet in zee gaat met de Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas.

Garzelli, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen, kan het nauwelijks geloven. “Er ligt gewoon een contract, ondertekend door alle partijen en dus ook door de leiding van de ploeg. We hadden alles afgerond. We hebben de tenues al klaarliggen en de kleuren van de vrachtwagens en de ploegauto’s zijn al veranderd. We begrijpen niet waarom Ryan zich nu zo opstelt.”

Garzelli benadrukt dat Manuela Fundacíon later vandaag nog met een statement komt. “We willen geen imagoschade oplopen. Ik kan alleen maar zeggen dat alle contracten zijn ondertekend en dat alles tot in de puntjes is geregeld. We hebben een overeenkomst gesloten met Shayne Bannan (de teammanager van Mitchelton-Scott, red.) en we gaan ook door.”

“We hebben ontzettend veel om in de wielersport te stappen”, aldus Garzelli. “We laten ons niet zomaar aan de kant zetten.”