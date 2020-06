Garzelli: “Manuela Fundación zal gaan koersen, voor dit team of een ander team” vrijdag 19 juni 2020 om 16:01

De soap rondom de overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundación krijgt een nieuwe aflevering erbij. Stefano Garzelli, die namens de Spaanse stichting de onderhandelingen deed en beoogd teammanager was, zegt tegen Marca dat Manuela Fundación niet akkoord gaat met de afwijzing van GreenEdge-eigenaar Gerry Ryan.

Hoewel donderdag Mitchelton-Scott met een persbericht kwam dat de deal met Manuela Fundación van tafel was, kreeg het team vrijdag van de UCI nog een goedkeuring om het nieuwe blauw-roze tenue in gebruik te nemen vanaf de herstart van het seizoen. Of het daadwerkelijk zover gaat komen, is dus maar de vraag.

‘We zullen onze plek opeisen’

Waar eerder Manuel Calvente (manager van de U23-ploeg van Manuela Fundación) al zijn ongenoegen uitsprak over de afgeketste deal, laat nu Stefano Garzelli zich uit over de situatie. “We zaten woensdag met verbaasde gezichten toen we hoorden dat het niet doorging”, aldus de Italiaan. “Maar alles is op 5 juni ondertekend en heeft de goedkeuring van de UCI. We zijn zeer verbaasd door wat er gebeurd is.”

“We willen niet dat ons imago beschadigd wordt”, vervolgt Garzelli. “We hadden alles al klaar. Vrachtwagen en ploegwagens waren bestickerd, het tenue was er al en de programma’s waren rond. We begrijpen er niets van, maar we gaan er helemaal voor. We zullen onze plek opeisen. Manuela Fundación zal gaan koersen, ofwel voor deze ploeg of voor een ander team.”