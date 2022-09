‘Doug Ryder strikt Brambilla, Moschetti en Howson voor nieuwe ploeg’

Het gerucht gaat al langer dat Doug Ryder, voormalig algemeen directeur van Dimension Data en NextHash, achter de schermen druk bezig is met een nieuwe upgrade voor zijn ploeg Qhubeka. De formatie zou van continentalploeg weer een ProTeam worden. VeloNews meldt nu dat Ryder al achttien renners op het rooster heeft voor 2023.

Gianluca Brambilla (35), Matteo Moschetti (26) en Damien Howson (30) zijn drie WorldTour-renners die tot de selectie zouden behoren. Voor Brambilla en Moschetti zou geen plek meer zijn bij Trek-Segafredo, dat reeds dertig renners op papier heeft. Howson zou niet op een nieuw contract kunnen rekenen bij BikeExchange-Jayco. Over de andere renners die zich bij het team voegen, is nog niets bekend.

Staf

Wel weet VeloNews al het nodige over de staf van de nieuwe ploeg, die naar verluidt voor vijf jaar gesponsord wordt door een Zwitserse multinational. Serge Pauwels, Gabriel Missaglia en Alex Sans Vega, momenteel sportief directeur bij Human Powered Health, zouden ploegleider worden bij het team. Vincenzo Nibali gaat een rol als adviseur vervullen, als we Tuttobiciweb mogen geloven. De Haai van Messina, die aan zijn laatste weken als wielerprof bezig is, is ambassadeur van het Italiaanse sportmerk Q36.5, dat ook als sponsor zou aantreden.

Het team, dat op fietsen van Scott lijkt te gaan rijden, kan zich tot uiterlijk 17 oktober inschrijven bij de UCI. Een week eerder moet een bankgarantie afgegeven zijn.

Qhubeka

In 2021 verloor Qhubeka NextHash zijn WorldTour-licentie, nadat de ploeg met een gebrek aan financiële steun kampte. Ryder was niet in staat om een nieuwe hoofdsponsor te vinden, waardoor de ploeg een continentaal team werd en alle grote namen vertrokken. Onder meer Giacomolo Nizzolo, Domenico Pozzovivo en Victor Campenaerts verlieten de ploeg.

Ryder weigerde echter de handdoek te gooien. In 2022 koerst zijn ploeg nog steeds rond in het peloton, als Team Qhubeka. Een nieuwe stap hogerop, van een Continentale ploeg naar een ProTeam, lijkt dus de nieuwe stap te zijn.