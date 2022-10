Lotto Soudal en TotalEnergies verzekerd van wildcard in alle WorldTour-koersen 2023

Het wielerseizoen 2022 zit erop en dus is ook duidelijk welke teams volgend jaar kunnen rekenen op de twee gegarandeerde wildcards voor alle WorldTour-koersen. Er is ook nog een derde wildcard beschikbaar, maar die geldt alleen voor de WorldTour-eendagskoersen. De verdeling daarvan vindt plaats op de gefilterde UCI Team Ranking van het seizoen 2022.

De gefilterde ranking wil zeggen dat alle achttien WorldTeams die aanspraak maken op een WorldTour-licentie voor 2023, van die ranking geschrapt zijn. In de basis houd je dan alleen de ProTeams over, die op basis van hun plaats op de ranking dus recht hebben op de gegarandeerde wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden (twee stuks) of de gegarandeerde wildcard op de WorldTour-eendagskoersen. Het afgelopen seizoen waren die voor Alpecin-Deceuninck, Arkéa Samsic (alle koersen) en TotalEnergies (eendagskoersen).

Die gegarandeerde wildcards zijn overigens een luxe voor ProTeams. De wildcard geeft namelijk startrecht in WorldTour-koersen. Maar een startplicht zoals de WorldTeams dat hebben, geldt voor ProTeams niet.

Zodoende kon Alpecin-Deceuninck bijvoorbeeld het Canadese tweeluik overslaan en was Arkéa Samsic niet te zien in de Giro d’Italia. Dat heeft geen consequenties, terwijl er voor WorldTeams een fikse boete wacht als ze een WorldTour-koers niet rijden. Behoudens het forfait van Israel-Premier Tech voor de Ronde van Vlaanderen wegens ziekte, kwam dat in 2022 ook niet voor.

Lotto Soudal en TotalEnergies

In 2023 promoveren Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic naar de WorldTour. Daartegenover staat de degradatie van Lotto Soudal en Israel-Premier Tech. Voor de Belgen verandert niet zo veel, want zij zijn op de gefilterde UCI Team Ranking als eerste ProTeam geëindigd.

In 2023 kunnen zij daardoor alsnog starten in alle WorldTour-koersen. TotalEnergies is in de gefilterde ranking als tweede geëindigd. De ploeg van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan kan daardoor in 2023 ook alle grote rondes rijden, net als de andere WorldTour-rittenkoersen.

Degradatie is dus vooral een streep door de rekening van Israel-Premier Tech. De ploeg van onder meer Chris Froome, Michael Woods, Giacomo Nizzolo, Sep Vanmarcke en nieuwe aanwinst Dylan Teuns is als derde geëindigd op de gefilterde ranking en krijgt dus alleen de gegarandeerde wildcard voor de WorldTour-eendagswedstrijden.

Om mee te doen aan de Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España of andere WorldTour-rittenkoersen, moeten ze hopen op clementie van de organisatie. Alleen op basis van een gegunde wildcard kunnen zij deelnemen.

Situatie Astana Qazaqstan

Toch is er mogelijk nog een uitweg voor Israel-Premier Tech. Verschillende teammanagers hebben zich namelijk uitgesproken over de situatie waarin Astana Qazaqstan zich bevindt. De Kazachse formatie heeft meermaals financiële problemen gekend en eerder dit jaar opende het parket in Luxemburg een onderzoek naar het excessieve uitgavenpatroon van de ploeg. Dat onderzoek spitst zich toe op ploegbaas Aleksandr Vinokourov. Mocht dat consequenties met zich meedragen met betrekking tot het niet verlenen van een WorldTour-licentie, dan verschuift alles weer.

In dat geval zou Lotto Soudal als beste team op de driejarenranking én de seizoensranking van 2022, alsnog in aanmerking kunnen komen voor een WorldTour-licentie. Voor TotalEnergies verandert er dan niets, behoudens dat zij als eerste eindigen op de gefilterde UCI Team Ranking 2022. Israel-Premier Tech schuift dan ook een plek op en mag dan plots wél gegarandeerd alle WorldTour-wedstrijden rijden. Astana Qazaqstan zou in deze situatie op hun beurt aangewezen zijn op louter de eendagskoersen. Bekijk het overzicht hieronder.

Gefilterde UCI Team Ranking van 2022 m.b.t. de gegarandeerde wildcards

1. Lotto Soudal (6.934 punten) *

2. TotalEnergies (6.067 punten) *

3. Israel-Premier Tech (4.806 punten) **

( Astana Qazaqstan (3.929 punten))



4. Uno-X (2.935,63 punten)

5. B&B Hotels-KTM (2.462,33 punten)

6. Bolton Equities Blake Spoke (1.888,85)***

7. Bingoal-Pauwels Sauzen-WB (1.879 punten)

8. Sport Vlaanderen-Baloise (1.775 punten)

9. Drone Hopper-Androni Giocattoli (1.551 punten)

10. Bardiani-CSF-Faizanè (1.521 punten)

* = geeft recht op gegarandeerde wildcard in álle WT-koersen

** = geeft recht op gegarandeerde wildcard in álle WT-klassiekers

*** = Nu nog Continental-team, ProTeam-licentie voor 2023 aangevraagd