Lotto Soudal met Gilbert en Degenkolb naar Parijs-Nice, geen Wellens donderdag 5 maart 2020 om 19:21

Lotto Soudal heeft zijn selectie voor Parijs-Nice op papier. De Belgische formatie zal het moeten stellen zonder Tim Wellens, maar rekent vanaf zondag wel op Philippe Gilbert en John Degenkolb. Nu koersorganisator ASO heeft besloten om ploegen van acht renners toe te laten, kunnen beide renners worden geselecteerd.

Gilbert reed dit jaar al de Rondes- van Valencia en Algarve en werd afgelopen weekend nog achtste in Omloop Het Nieuwsblad, maar de 37-jarige klassiekerspecialist hoopt zich in Parijs-Nice optimaal voor te bereiden op de aankomende voorjaarsklassiekers. Lotto Soudal rekent in de sprints op Caleb Ewan en Degenkolb.

De Belgische formatie hoopt met de pijlsnelle Ewan een etappe te winnen. De Australiër is het jaar uitstekend begonnen met twee ritzeges in de Tour Down Under en een overwinning in de UAE Tour. “In elke rittenkoers is het doel om een etappe te winnen”, zo vertelde Ewan voorafgaand aan de Franse wedstrijd.

Niet fitte Wellens

Een ding is zeker: Ewan is gebrand op goede resultaten. “Het is misschien wel de echte start van het wielerseizoen. Ik keek als kind slechts naar twee wielerwedstrijden: de Tour de France en Parijs-Nice. Dat waren de enige koersen die live op de Australische televisie te zien waren.”

De selectie bestaat verder nog uit Sander Armée, Frederik Frison, Thomas De Gendt en sprintaantrekkers Jasper De Buyst en Roger Kluge. Tim Wellens moet dan weer passen voor Parijs-Nice. De heuvelspecialist voelde zich al niet okselfris tijdens de Volta ao Algarve en is fysiek niet klaar om deel te nemen aan de achtdaagse rittenkoers.

Selectie Lotto Soudal voor Parijs-Nice (8-15 maart)

Sander Armée

Jasper De Buyst

John Degenkolb

Caleb Ewan

Frederik Frison

Thomas De Gendt

Philippe Gilbert

Roger Kluge