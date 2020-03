Caleb Ewan over Parijs-Nice: “Ik hoop een etappe te winnen” dinsdag 3 maart 2020 om 19:03

Caleb Ewan was dit jaar al succesvol in de Tour Down Under en de UAE Tour en hoopt ook te scoren in de aankomende Parijs-Nice (8-15 maart). Voor de Australische sprinter is de ‘Koers naar de Zon’ de laatste voorbereidingswedstrijd richting Milaan-San Remo. “Maar ik wil ook een etappe winnen”, zo vertelt Ewan in gesprek met de organisatie.

Voor Ewan is Parijs-Nice niet zomaar een wedstrijd. “Het is misschien wel de echte start van het wielerseizoen. Ik keek als kind slechts naar twee wielerwedstrijden: de Tour de France en Parijs-Nice. Dat waren de enige koersen die live op de Australische televisie te zien waren. Verder is Parijs de bekendste stad van de wereld.”

De 25-jarige sprinter gaat resoluut voor dagsucces in de Franse rittenkoers, zeker na de editie van vorig jaar, toen hij tweemaal tweede werd in een massasprint. “In elke rittenkoers is het doel om een etappe te winnen. Alles wat daar nog bij komt, is een bonus. Ik focus me eerst op de sprintetappes, pas daarna richt ik mijn vizier op Milaan-San Remo.”

Ewan begon het seizoen met twee ritzeges in de Tour Down Under, gevolgd door een ritoverwinning in de UAE Tour. De renner van Lotto Soudal verbleef na het stopzetten van de rittenkoers, net als zijn collega-wielrenners, enkele dagen in quarantaine, maar is inmiddels weer vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten.