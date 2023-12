zondag 10 december 2023 om 12:21

Verontwaardiging om transfersoap rond Cian Uijtdebroeks: “Het is beschamend”

Er is sinds zaterdag veel te doen over de (al dan niet geldige) transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma. De twee WorldTeams steggelen momenteel over de beloftevolle Belgische klimmer. Dit tot ergernis van Jayco AlUla-manager Brent Copeland. “Hoe kan zoiets vandaag de dag überhaupt gebeuren?”

Copeland is niet bang om zijn mening te verkondigen, zo blijkt wel op platform X. “Ik vraag mezelf af hoe zoiets überhaupt kan gebeuren in deze tijd en op dit niveau. En toch worden we ermee geconfronteerd. Is het hebzucht? Wanhoop?”

“Of weten we gewoon niet wat er speelt en waar de toekomst van de atleet precies ligt, en moet de atleet in kwestie nu helaas de gevolgen dragen van een jammerlijke kwestie? Het is beschamend en dat is nog een understatement.”

Whatever the issue will be in Uijtdebroeks’ transfer; the exchange of communication between @JumboVismaRoad and @BORAhansgrohe confirms that @AigcpOfficial will be the big loser of this operation; the association and his President clearly need to regain UNITY to represent Teams — John Lelangue (@johnlelangue) December 9, 2023

It’s a profesional sport, it’s also business but cycling needs UNITY between all the stakeholders and even more between the teams which are competitors but also actors of the same story. Unity and respect between eachother is the key to make our sport and teams stronger. https://t.co/90QvIgIU78 — John Lelangue (@johnlelangue) December 9, 2023

John Lelangue: “AIGCP is de grote verliezer in dit verhaal”

Oud-teammanager John Lelangue kijkt vooral met een kritische blik naar de AIGCP, de belangenvereniging voor professionele wielerploegen. “Wat het probleem ook is, de onderlinge communicatie tussen Jumbo-Visma en BORA-hansgrohe toont aan dat de AIGCP de grote verliezer is in het verhaal. Het is duidelijk dat de vereniging en zijn voorzitter moeten zorgen voor een hernieuwde eenheid, om zo de teams weer te kunnen vertegenwoordigen.”

“Wielrennen is een professionele en commerciële sport, maar de wielersport moet ook eenheid uitstralen tussen alle belanghebbenden en – nog belangrijker – concurrerende ploegen. We maken allemaal deel uit van hetzelfde verhaal. Eenheid en respect voor elkaar is de sleutel om de wielersport nog sterker te maken”, is Lelangue van mening. Twee andere teambazen, Cédric Vasseur en Patrick Lefevere, lieten ook al van zich horen.