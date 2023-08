Ronde van Polen voor vrouwen keert terug op wielerkalender

Video

De Ronde van Polen krijgt in 2024 weer een vrouwenversie. Dat vertelde koersdirecteur John Lelangue vorige week aan WielerFlits. De wedstrijd zal in de zomer plaatsvinden, maar niet tegelijk met de mannenwedstrijd.

“We moeten nog wachten op de kalender van de UCI, maar het zal volgend jaar zijn”, aldus Lelangue. “Het zal niet op hetzelfde moment plaatsvinden als de Tour de Pologne. Dat is heel lastig voor televisie en ook met de wegen. Maar het zal zeker en vast in de zomer zijn.”

De Ronde van Polen had in het verleden ook een vrouwenversie. Van 2000 tot en met 2008 stond namelijk jaarlijks de Tour de Pologne Féminin op het programma, met in 2007 Kirsten Wild als winnares. In 2016 keer die wedstrijd eenmalig terug op de kalender en eiste Jolanda Neff de eindzege op, maar sindsdien werd de koers niet meer verreden. Volgend jaar komt daar dus verandering in.

Lees ook: John Lelangue is nu directeur in Ronde van Polen: “Ontwikkeling van talenten Lotto Dstny is mooi”