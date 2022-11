Lotto Dstny trekt twee klimmers aan

Lotto Dstny heeft zich versterkt met twee klimmers. De ervaren Argentijn Eduardo Sepúlveda komt over van Drone Hopper-Androni Giocattoli, terwijl de Duitser Johannes Adamietz debuteert als prof. Hij maakt de transfer vanaf het continentale Saris Rouvy Sauerland. Verschillende bronnen melden het als done deal aan WielerFlits.

De 31-jarige Sepúlveda heeft een verdienstelijk seizoen achter de rug bij Gianni Savio. De Argentijnse klimmer won een rit in de Ronde van Turkije en werd er derde in het eindklassement. Onlangs werd hij ook nog zevende in de Tour de Langkawi. Hij begon in 2013 zijn carrière bij Bretagne-Séché Environnement, de ploeg die we tegenwoordig kennen als Arkéa Samsic.

In 2018 verruilde hij de Franse ploeg voor drie jaar op WorldTour-niveau bij Movistar. Daar werd zijn contract na 2020 niet verlengd en toen kwam hij bij Androni Giocattoli terecht. De Italiaanse ploeg heeft het moeilijk – de Spaanse hoofdsponsor heeft betalingsproblemen – en Savio zinspeelde in de media hardop over een overbrugjaar als Continental-formatie. Onlangs startte Sepúlveda een zoektocht.

Duits talentje

De 24-jarige Adamietz zal dan minder belletjes doen rinkelen. Logisch ook, want de Duitser is een onbeschreven blad. Hij rijdt sinds 2017 op Continental-niveau, maar uitschieters kende hij als junior en belofte niet. Dit jaar kende hij vooral een sterk jaar in het nationale Duitse circuit, met dichte ereplaatsen in de zware Rad am Ring (derde), de Sauerländer Bergpreis (tweede) en de Kreichgau-Radrennen (vierde).

Adamietz werd ook vierde in de nationale Zwitserse klimklassieker Gippinger Radsporttage. Hij vestigde echter in de Sibiu Cycling Tour (UCI 2.1) pas de aandacht op zich. De Duitser werd zevende in het eindklassement, maar wel te midden van WorldTour- en ProTeam-profs. Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) won dat rondje, voor Harm Vanhoucke, Cian Uijtdebroeks, Stefan de Bod, Gijs Leemreize en toptalent Andrea Piccolo.