Eduardo Sepúlveda slaat dubbelslag in Ronde van Turkije

Eduardo Sepúlveda heeft de koninginnenrit van de Ronde van Turkije gewonnen. De Argentijn reed op de lange slotklim weg uit een elitegroepje met onder andere Harm Vanhoucke, die achter Patrick Bevin als derde eindigde. Sepúlveda nam ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen.

Na drie vlakkere etappes, was het op de vierde dag van de Ronde van Turkije eindelijk klimmen geblazen. Met 147 kilometer was de rit relatief kort, maar in de finale wachtte de renners een berg van de hoogste categorie. Het zou in de laatste 13,9 kilometer gemiddeld aan 7,2 procent omhoog lopen.

Acht koplopers

De aanloop was evenwel vlak. In deze beginfase zonder serieuze hellingen, ontstond er al snel een kopgroep van acht renners. Simone Bevilacqua (EOLO-Kometa), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi), Serghei Țvetcov (Wildlife Generation), Elchin Asadov (Sakarya BB), Feritcan Şamlı, Oghuzan Tiryaki (beiden Spor Toto), Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) en Reiner Honig (China Glory), de Nederlands en Europees kampioen stayeren, reden een maximale voorsprong van drie minuten bijeen.

Meer voorgift kregen de koplopers niet van het peloton, waar Uno-X en Alpecin-Fenix aanvankelijk controleerden. Zij brachten het verschil ruim voordat de slotklim begon alweer terug tot anderhalve minuut. Later, toen ook Arkéa-Samsic een mannetje erbij zette op kop, slonk de voorsprong van de vluchters nog verder. Op vijftien kilometer voor de streep werden de meeste ontsnappers ingelopen. Alleen Bevilacqua en Goikoetxea spartelden nog even tegen.

Eerste pogingen Quintana

Toen het echte klimmen begon, was het ook voor Bevilacqua en Goikoetxea voorbij. Ondertussen leidde Caleb Ewan op deze eerste hellende stroken het peloton. Daarna nam Jasper De Buyst over met Lotto Soudal-kopman Harm Vanhoucke in het wiel. Laatstgenoemde was de eerste die reageerde, toen Nicolas Edet op ruim negen kilometer van de streep een tempoversnelling plaatste. De Fransman, die het bal opende voor Nairo Quintana, kwam in eerste instantie niet weg.

Een kilometer later probeerde Edet het nog een keer, opnieuw zonder succes. Toen hij teruggepakt werd, was dat het sein voor Quintana om een eerste speldenprik uit te delen. De tweede poging van Quintana werd gecounterd door Jay Vine en het Chinese talent Xianjing Lyu, maar alles kwam weer bij elkaar. Het viel daarop even stil, waarna ook Adne van Engelen (Bike Aid) een poging deed. Ook de Nederland kon echter niet wegkomen uit het elitegroepje van nog zo’n vijftien renners.

Sepúlveda versnelt

Na nog wat schermutselingen, was Eduardo Sepúlveda van Drone Hopper-Androni Giocattoli de eerste die zich echt wist af te scheiden. Van Engelen probeerde de oversteek te maken, maar zakte terug in de achtervolgende groep. Patrick Bevin (Israel-Premier Tech) voerde deze groep van zes aan, die verder bestond uit Dawit Yemane (Bike Aid), Vine, Vanhoucke, Quintana en Lyu.

Hier werd naar elkaar gekeken, waardoor Sepúlveda naar de zege kon rijden. Hij hield ook genoeg voorsprong over om de leiderstrui te bemachtigen. Bevin klopte Vanhoucke in de sprint voor plek twee. Quintana eindigde als vierde, Adne van Engelen kwam als achtste plaats binnen.