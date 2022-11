Van de Wouwer over nieuwkomers Sepúlveda en Adamietz: “Geven de ploeg meer body”

Dat Lotto Dstny zich heeft versterkt met klimmers Eduardo Sepúlveda en Johannes Adamietz, kon u eerder vandaag al lezen op deze site. Nu heeft de Belgische formatie de transfers ook wereldkundig gemaakt. “Misschien zijn het niet de twee meest opvallende namen, maar ze zijn hun plaats meer dan waard”, aldus sportief manager Kurt Van de Wouwer.

De 31-jarige Sepúlveda, die een verdienstelijk seizoen achter de rug heeft, komt over van Drone Hopper-Androni Giocattoli en tekent voor één jaar bij de Belgische formatie. “Ik ben enorm gemotiveerd om vanaf volgend seizoen deel uit te maken van Lotto Dstny”, laat de Argentijn weten via zijn nieuwe werkgever. “Deze ploeg heeft een prachtige historie. Het is mijn eerste keer in een Belgisch team en ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten. Ik ben klaar om mijn ploeggenoten aan mooie resultaten te helpen en ook zelf regelmatig voor de winst te strijden.”

De 24-jarige Adamietz is een nog redelijk onbeschreven blad. De Duitser koerst sinds 2017 op Continental-niveau, maar uitschieters kende hij als junior en belofte niet. Dit jaar kende hij vooral een sterk jaar in het nationale Duitse circuit, met dichte ereplaatsen in de zware Rad am Ring (derde), de Sauerländer Bergpreis (tweede) en de Kreichgau-Radrennen (vierde). Ook werd hij zevende in de Sibiu Cycling Tour. Adamietz krijgt nu dus een kans op het hoogste niveau en tekent voor twee jaar bij Lotto Dstny.

“Ik ben heel blij en enthousiast met de kans die ik krijg bij Lotto Dstny, een grote ploeg met een enorme historie in de wielersport”, is Adamietz maar wat blij met zijn transfer. “Ik ben een renner die het beste tot zijn recht komt in het hooggebergte en heuvelachtige klassiekers. Op dat terrein wil ik me bij Lotto Dstny verder ontwikkelen. Dit is echt een droom die uitkomt.”

Van de Wouwer: “We geloven dat Adamietz nog de nodige groeimarge heeft”

Sportief manager Kurt Van de Wouwer is eveneens in zijn nopjes na het aantrekken van Sepúlveda en Adamietz. “Deze renners geven de ploeg meer body in wedstrijden met veel hoogtemeters. Misschien zijn het niet de twee meest opvallende namen, maar ze zijn hun plaats meer dan waard. Sepulveda is een ervaren man die zelf nog altijd zeer ambitieus is en resultaten wil behalen in lastige koersen. Daarnaast weet hij wat het is om voor een kopman te werken. Adamietz toonde zich als renner van een continentale ploeg tussen de profs. We geloven dat hij nog de nodige groeimarge heeft en zullen hem begeleiden om dat potentieel te benutten.”