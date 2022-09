Opvallend: Eduardo Sepúlveda zoekt via Twitter nieuwe ploeg

Eduardo Sepúlveda heeft nog geen ploeg voor het volgende seizoen, maar hij blijft niet bij de pakken zitten. De Argentijn heeft een bericht geplaatst op Twitter om zichzelf te promoten. “Wielrennen is mijn passie. Ik heb nog altijd heel veel kilometers in de benen en ik ben ook zeer gemotiveerd.”

Het contract van de 31-jarige Sepúlveda bij Drone Hopper-Androni Giocattoli loopt klaarblijkelijk af. 2022 is het tweede jaar voor Sepúlveda in het tenue van de Italiaanse ploeg. Dit jaar won de Argentijn nog de koninginnenrit in de Ronde van Turkije door renners als Patrick Bevin, Nairo Quintana, Jay Vine en Harm Vanhoucke te kloppen. Het leverde hem uiteindelijk een derde plaats op in het algemeen klassement.

In de andere wedstrijden liep het dit jaar niet van harte. Sepúlveda kwam niet meer in de buurt van de overwinning. “Ik ben op zoek naar een nieuwe ploeg op Twitter. Wielrennen is mijn passie. Ik heb nog altijd heel veel kilometers in de benen en ik ben ook zeer gemotiveerd”, laat Sepúlveda weten via Twitter. Vervolgens plaatst de coureur een foto van zijn overwinning in Turkije: “Hier kan je een goede herinnering zien van dit seizoen.”

Hi! 🙋

I am looking for a team for next year. Cycling is my passion. I still have a lot of kilometers on my legs, and I am very motivated!

Here a good memory from this season 🙌⬇️

RT please 🔄 😁🤞 pic.twitter.com/n6kJGBmvHL — Eduardo Sepulveda (@EduSepulvedaARG) September 16, 2022