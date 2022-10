Androni-teambaas Savio hoopt op overbruggingsjaar op continentaal niveau

Het is al langer bekend dat Drone Hopper-Androni Giocattoli in financiële moeilijkheden verkeert omdat hoofsponsor Drone Hopper niet voor de gewenste financiële garanties kan zorgen. Teambaas Gianni Savio denkt inmiddels niet meer aan een ProTeam-licentie voor komend seizoen. “Het idee is om in 2023 een jaartje uit te komen op continentaal niveau”, laat hij weten aan OA Sport.

Eind september zei Savio in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat het nog niet zeker is of Drone Hopper-Androni Giocattoli in 2023 nog zal bestaan. Hoofsponsor Drone Hopper kan niet voor de gewenste financiële garanties zorgen. Op dit moment heeft de markante Italiaan nog altijd geen alternatieve geldschieter gevonden. Een voorlopige stap terug naar het continentale niveau is dan ook de enige oplossing, denkt Savio.

“Op dit moment denken we aan een soort doorstart op continentaal niveau in 2023, maar wel met de voorwaarde dat het een project is om jonge renners te lanceren. In 2024 willen we dan weer de stap maken naar het professionele niveau.” De UCI benadrukt dat ploegen tot 10 november een aanvraag kunnen indienen voor een licentie. In de eerste helft van december bepaalt de licentiecommissie van de UCI vervolgens of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie.

Wat met Drone Hopper?

Savio hoopt diep van binnen nog op een wonder, maar maakt zich geen illusies meer met betrekking tot een ProTeam-licentie. “Sponsors vinden was al niet eenvoudig, maar is vandaag de dag nog moeilijker. De economische situatie is niet al te best, we hebben nog altijd een pandemie, we zitten midden in een oorlog en de energieprijzen zijn flink gestegen. Bedrijven zijn momenteel niet bereid om te investeren in de sport. We zijn op dit moment nog in gesprek met twee potentiële sponsoren, maar dat zal dan op continentaal niveau zijn.”

De teammanager van de Italiaanse ploeg heeft overigens nog geen afscheid genomen van het Spaanse startup-bedrijf Drone Hopper. Het in Madrid gevestigde bedrijf, dat fabrikant is van drones die gebruikt worden bij branden, in de landbouw en voor logistieke oplossingen, tekende vorig jaar een contract tot eind 2025 bij het Italiaanse team.

“We beschouwen het contract met Drone Hopper nog altijd als rechtsgeldig”, aldus Savio. “We wachten tot het bedrijf weer in goede gezondheid is en dan kunnen we samen verder. Het is alleen wel duidelijk dat Drone Hopper volgend jaar niet meer als hoofdsponsor kan fungeren. Maar we geven het bedrijf de kans om aan boord te blijven.”