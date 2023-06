‘Lidl een logischere sponsor van WorldTeam dan Jumbo’

Jumbo-Visma is naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Supermarktketen Jumbo heeft aangegeven na 2024 te stoppen met de samenwerking met de wielerploeg in de huidige vorm. Toch maakt Richard Plugge zich geen enkele zorgen. Waar de ene supermarkt vertrekt, doet de ander komende maand z’n herintrede. Toch zijn Lidl en Jumbo totaal niet met elkaar te vergelijken. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Hoewel familiebedrijf Jumbo in maart 2018 een sponsorcontract voor onbepaalde tijd aanging met de wielerploeg, stapt de supermarktketen daar vanaf. De voornaamste oorzaak van dit gevolg, is de arrestatie van voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd. Hij is nog altijd medeverdachte in een omvangrijke witwaszaak. Intussen probeert de nieuwe CEO Ton van Veen schoon schip te maken bij Jumbo en een van de maatregelen die hij genomen heeft, is het stoppen van de sponsoring van Max Verstappen en ook de schaats- en wielerploeg. Mocht die laatste erin slagen om al voor 2024 een nieuwe hoofdsponsor te vinden, dan is Jumbo zelfs bereid om na dit seizoen al af te zwaaien.

Naar verluidt draait de wielerploeg op een budget tussen de 25 en 30 miljoen euro. De Noorse co-sponsor Visma is bereid om het stokje van Jumbo over te nemen. “Als Visma zijn huiswerk doet, is alles voorhanden om een goed resultaat te halen met wielersponsoring”, zegt Philiep Caryn, specialist in sportmarketing, tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. “Ze hebben de renners en ze hebben de resultaten. Een wielersponsor haalt twee derden van zijn publicitaire return uit de Tour. Daarin is Jumbo-Visma de voorbije twee, drie jaar erg bepalend geweest.” Onder meer Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan van Baarle en Primož Roglič liggen nog langdurig vast.

Lidl vs. Jumbo

Waar Jumbo dus vertrekt uit de wielersport (in elk geval als naamgevende sponsor), keert Lidl terug. De Duitse supermarktketen was eerder al sponsor tussen 2016 en 2021 van de Belgische wielerploeg Quick-Step. Nu zal Lidl vanaf eind deze maand naamgevende sponsor zijn bij de ploeg die we nu nog kennen als Trek-Segafredo. Daarmee volgt Lidl het voorbeeld van de Franse supermarkt Intermarché van de gelijknamige Waalse ploeg. “Vergeleken met Jumbo is Lidl een grootheid”, zegt Caryn. “Ze zijn in veel Europese landen actief, hun omzet bedraagt ruim 100 miljard euro. Dan is een sponsoring van 20 tot 30 miljoen euro voor een wielerploeg haalbaar.”

De sportmarketeer stelt dat Jumbo Supermarkt een omzet heeft van tien miljard euro, een tiende in vergelijking met de Duitse multinational. Volgens Van Veen heeft Jumbo nu een sponsorcontract voor ruim twintig miljoen euro met de gecombineerde schaats- en wielerploeg. Caryn zegt daarover dat dit bedrag zwaar weegt op de winst van de supermarktketen, omdat er maar weinig winstmarges zijn en de prijzen onder druk staan. “Daarbij is Jumbo enkel actief in Nederland en een beetje België. Ik heb nooit begrepen, als je maar in anderhalf land bezig bent, waarom je een sport gaat sponsoren die meer en meer mondiaal wordt”, velt de sportmarketeer zijn oordeel.

