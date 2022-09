Politie-inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Frits van Eerd, de topman van Jumbo Supermarkten. Dat meldt Omroep Brabant. De inval bij Van Eerd, die met zijn bedrijf hoofdsponsor is van wielerploeg Jumbo-Visma, is gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo bevestigt een woordvoerder.

Over de reden van de inval bij de in Heeswijk-Dinther woonachtige Van Eerd wil het Openbaar Ministerie (OM) nog niets kwijt. Of de inval mogelijk gevolgen heeft voor Jumbo-Visma, is ook niet bekend.

Wel meldde het OM vanochtend dat er een 58-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen, en btw-fraude.

Daarnaast zijn nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de witwaspraktijken. Of deze arrestaties verband houden met de inval in het huis van Van Eerd is nog onduidelijk. Het OM komt nog met een bericht met meer informatie over de onderzoeken.

