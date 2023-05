Merijn Zeeman: “Tijdens corona lockdown in 2020 kwam ook toekomst Jumbo-Visma in gevaar”

Ride

Zeven jaar geleden omschreven ze zichzelf als het lelijke eendje van de WorldTour. Inmiddels zet Jumbo-Visma de toon en staan ze riant aan de leiding in de UCI-ranking. De Tour de France-zege van Jonas Vingegaard was het voorlopige hoogtepunt. In de nieuwe Zomergids van RIDE Magazine kijken we met sportief directeur Merijn Zeeman en hoofd performance Mathieu Heijboer naar het verleden en de toekomst van Jumbo-Visma. Wat bijna niemand weet is dat de toekomst van de ploeg in 2020 in gevaar kwam.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Nadat Rabobank zich terugtrok uit de Nederlandse wielerploeg, viel opvolger LottoNL-Jumbo in de daaropvolgende jaren ver weg. In de jaren 2015 en 2016 kwakkelde de ploeg voort. “We moesten de beste renners laten gaan. Er was geen plan, geen visie. Er heerste een sfeer van wantrouwen, onvrede en frustraties. In zijn algemeenheid werd het een team waar mensen elkaar niet vertrouwden. Het gevoel van trots was helemaal verdwenen. Iedereen was bezig elkaar naar beneden te halen. Overleven was het enige dat telde”, vertelt Zeeman in een grote reportage in de nieuwe RIDE, die nu in de winkel ligt.

“Toen Lotto, Jumbo en BrandLoyalty kwamen kregen we enig perspectief. We vergaten echter om onszelf de vraag te stellen wat er nodig was om een goed team te worden”, aldus de sportief manager.

Wat bijna niemand weet is dat Jumbo-Visma tijdens de lockdown in de eerste corona-periode in 2020 ook in zwaar weer kwam. Zeeman: “Voor ons was 2020 ook enorm stressvol. Op de achtergrond moesten we keihard werken om de ploeg overeind te houden. Iedereen dacht dat we ons geen zorgen hoefden te maken met Jumbo Supermarkten als hoofdsponsor. Dat is inderdaad onze belangrijkste sponsor.”

“Het overgrote deel van ons budget komt echter van andere geldschieters”, vervolgt Zeeman. “Veel van die bedrijven stelden toen de vraag of ze wel de volledige fee moesten blijven betalen. Wij hebben toen enorm veel energie moeten stoppen in activiteiten om deze sponsoren aan boord te houden. We moesten creatief zijn en hebben ons uit de naad gewerkt om ervoor te zorgen dat het budget overeind bleef.”

Aan de hand van bepalende momenten, transfers en prestaties neemt hij samen met Mathieu Heijboer de ontwikkeling van Jumbo-Visma door. Hoe staat de ploeg er nu voor en waar ligt de toekomst van het Nederlandse team? Ploegbaas Richard Plugge sprak al grote ambities uit, maar hoe kijken Heijboer en Zeeman daar naar? In de nieuwe RIDE spreken zij uitgebreid over de transformatie naar de topploeg die alle drie de grote rondes won.

Lees ook: De nieuwe Tour-editie van RIDE is nu te koop in de winkel