Jumbo Supermarkten gaat stoppen als sponsor bij Jumbo-Visma

Jumbo Supermarkten gaat stoppen als sponsor bij wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma. Dat bevestigt de nieuwe topman Ton van Veen aan het AD. Het huidige contract, dat nog doorloopt tot eind 2024, zal gerespecteerd worden, maar Jumbo is bereid eerder te stoppen als hoofdsponsor.

Naast de sponsoring van het wielrennen en het schaatsen, stopt Jumbo ook met de sponsoring van Formule 1-kampioen Max Verstappen. “Die sponsoring heeft ons enorm veel naamsbekendheid gebracht, maar we hebben inmiddels alles gewonnen wat er te winnen valt”, stelt Van Veen in de krant. “We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar een keer uitgeven. Dat geld kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken.”

Jumbo vertrekt dus bij Jumbo-Visma, de meest succesvolle wielerploeg van de laatste jaren. De vraag is alleen nog wanneer precies. Als een nieuwe hoofdsponsor zich eerder meldt bij de ploegleiding van Jumbo-Visma, dan houdt de supermarktketen een eerder vertrek niet tegen. Het team van manager Richard Plugge liet eerder al doorschemeren op zoek te gaan naar een grotere en internationale partner als hoofdsponsor.

Van Veen, die de van fraude verdachte Frits van Eerd opvolgde als CEO van Jumbo Supermarkten, vindt dat sportsponsoring niet meer binnen het profiel van het bedrijf past. Eerder stopte het bedrijf ook al alle sponsoring in de motorsport, nadat de witwaszaak van Van Eerd in die branche aan het licht kwam.

