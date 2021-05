Lefevere over transfergerucht rond Sagan: “Ik wil geen team in mijn team”

Patrick Lefevere heeft gereageerd op een gerucht dat Peter Sagan op weg zou zijn naar Deceuninck-Quick-Step. De Belgische ploeg zou volgens La Gazzetta dello Sport, mede dankzij Specialized, acht miljoen euro klaar hebben liggen om Sagan te contracteren. “Ik weet vaak zelf niet eens waar journalisten de geruchten vandaan halen”, vertelde Lefevere op een online persmoment.

“Ze hebben het over cijfers en salarissen waar ik zelf geen weet van heb. Het is niet dat ik hier een lade opentrek en opeens een paar miljoen euro vind”, gaat de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step verder. Sagan loopt bij BORA-hansgrohe uit zijn contract. Beide partijen zijn nog wel met elkaar in gesprek, maar mogelijk vertrekt de Slowaak.

‘Altijd plaats voor goede renners’

Sagan zou wel passen bij zijn team, denkt Lefevere. “Bij Deceuninck-Quick-Step is altijd plaats voor goede renners. Ook hebben we bewezen dat we oude kampioenen nog een hoop kunnen laten winnen, kijk naar Philippe Gilbert of Mark Cavendish”, geeft hij aan.

Volgens La Gazzetta komt bij een overeenkomst met Sagan meer kijken dan alleen de drievoudig wereldkampioen zelf. Ook broer Juraj, Daniel Oss, Maciej Bodnar, een masseur, een persvoorlichter en een mechanieker zouden volgen. “Maar, ik wil geen team in mijn team”, zegt Lefevere. “Ik snap dat iemand als Sagan een paar mensen uit zijn eigen staf mee zou willen nemen, maar ik wil geen apart team binnen mijn team.”

Lefevere had op de rustdag van de Giro d’Italia ook goed nieuws te melden. Sponsor Quick-Step Floors blijft namelijk tot 2027 verbonden aan de ploeg.