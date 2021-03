Peter Sagan en BORA-hansgrohe praten over nieuw contract

Peter Sagan en BORA-hansgrohe zijn met elkaar in gesprek om het aflopende contract te verlengen. Dat vertelt ploegbaas Ralph Denk tegen de Kölner Stadtanzeiger. Volgens de Duitse manager bestaat de kans dat de wegen met de Slowaakse kopman gaan scheiden. “Peter gaat de herfst van zijn carrière in”, zegt Denk.

“De uitkomst van onze gesprekken ligt open. In april zouden we graag een beslissing nemen, maar ik durf nog niet te zeggen welke kant het op gaat”, aldus Denk. “We zijn heel dankbaar voor wat Peter voor ons heeft betekend. De sponsoren hebben heel veel aandacht gekregen dankzij hem, maar hij gaat wel de herfst van zijn carrière in.”

De 31-jarige Sagan is een van de best betaalde renners in het peloton. Naar verluidt verdient hij rond de vijf miljoen euro. “We moeten ook de afweging maken of we dat nog steeds willen betalen. Of is het beter om dat geld te investeren in de jeugd?”, vraagt Denk zich hardop af. “Als Peter niet blijft, heb ik veel geld beschikbaar. De sponsoren vertrouwen erop dat ik ik met het geld het best mogelijke team kan samenstellen.”

Drievoudig wereldkampioen Sagan komt sinds 2017 uit voor BORA-hansgrohe. Hij kwam toen over van de Tinkoff-ploeg, die eind 2016 ophield te bestaan.