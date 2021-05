Quick-Step Floors nog zes jaar sponsor ploeg-Lefevere

Quick-Step Floors blijft ook de komende zes jaar, tot 2027, verbonden aan de wielerploeg van Patrick Lefevere. Dat werd bekendgemaakt op de rustdag van de Giro d’Italia. Momenteel is vloerenbedrijf Quick-Step co-sponsor van de Belgische formatie, naast hoofdsponsor Deceuninck.

“Dit is mijn langste sponsorcontract ooit”, vertelt Lefevere op een online persmoment. “We willen altijd een winnend team blijven en we dromen van een Belgische renner die de Tour de France wint in de toekomst.”

“Binnen twee, drie jaar zijn de meeste contracten in de sportwereld wel voorbij, maar deze samenwerking is heel goed”, vult Lefevere aan. “Ik denk dat er niet veel verschil is tussen zakendoen en koersen. Je moet iedere dag jezelf opnieuw uitvinden en concurrentie voor zien te blijven.”

‘De ploeg straalt een wil uit om altijd te winnen’

Ook Ruben Desmet van Quick-Step Floors is blij met de contractverlenging. Het is al het 23ste jaar dat Quick-Step gelinkt is aan de wielerploeg. In 1998 maakte de ploeg zijn intrede in de koers als co-sponsor van de toenmalige Mapei-ploeg. “We werken al 23 jaar samen en we groeien jaar na jaar. Dat is iets waar we heel trots op zijn. Het wielrennen is fantastische sport en deze ploeg straalt een wil uit om altijd te winnen en dat hebben wij ook. We zien dat bij de ploeg en we zien dat bij ons”, zegt Desmet.

Het verlengde sponsorcontract volgt eerder groot nieuws dat Deceuninck-Quick-Step al deelde. Zo werden de afgelopen maanden al de contracten van kopmannen Remco Evenepoel (tot eind 2026) en Julian Alaphilippe (tot eind 2024) langdurig verlengd. Ook Kasper Asgreen en Michael Mørkøv tekenden onlangs bij.