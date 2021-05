Lefevere over sponsorsituatie: “Niemand hoeft zich zorgen te maken”

Op de eerste rustdag van de Giro d’Italia kondigde Deceuninck-Quick-Step aan dat Quick-Step Floors zich voor nog eens zes jaar aan de ploeg had verbonden. Op dezelfde dag werd bekend dat Deceuninck niet meegaat in de verhoging van het sponsorbudget, die door manager Patrick Lefevere wordt gevraagd.

Volgens Lefevere heeft hij echter geen probleem. “Ik las in de krant dat ik ‘hoog spel speel’ door nu al de contracten van Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen te verlengen, maar niemand hoeft zich zorgen te maken”, schrijft de ploegmanager in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

“Sporteconoom Wim Lagae heeft het deze week juist geanalyseerd: drie jaar geleden zaten we in de shit en waren we ontzettend blij dat we Deceuninck vonden. Onze onderhandelingspositie is nu aanzienlijk sterker. We praten met verschillende partijen en zullen daar op het juiste moment over communiceren”, aldus Lefevere.

Onderhandelingspositie

Lagae liet deze week aan Sporza weten minder verrast te zijn door het vertrek van Deceuninck, net nu de ‘vette jaren’ met Remco Evenepoel er lijken aan te komen. “In 2018 zat Lefevere in een moeilijke onderhandelingspositie, tegen de deadline. De macht in de onderhandelingen lag toen bij Deceuninck. Dat zat in een zetel en Lefevere zat in het defensief.”

Door de stijgende populariteit van de koers was de onderhandelingsmacht nu verschoven naar Lefevere. “Daarnaast zitten we nu met het fenomeen Evenepoel ook in een ander verhaal, waar drie jaar geleden nog geen sprake van was. De vraagprijs van Lefevere zal dus gevoelig hoger geweest zijn dan in 2018”, aldus de sporteconoom.

“Budgettair zitten we niet in de categorie van INEOS Grenadiers, maar dat hoeft ook niet”, gaat Lefevere verder. “Zij hebben veertig miljoen, wij misschien wat meer dan de helft. Soms is dat vechten met een luchtdrukpistool tegen een bazooka, maar dat wil niet zeggen dat je bij voorbaat verliest. In deze Giro is INEOS voor ons zelfs een goede bondgenoot geweest.”