Wereldkampioen Alaphilippe tot eind 2024 bij Deceuninck-Quick-Step

Julian Alaphilippe heeft zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd. De wereldkampioen blijft nog drie jaar bij het sterrenensemble van Patrick Lefevere. De Franse heuvelspecialist ligt daardoor tot eind 2024 vast bij de Belgische formatie.

Alaphilippe maakt sinds 2014 deel uit van Deceuninck-Quick-Step, al heette de ploeg in zijn eerste profseizoen nog Omega Pharma-Quick-Step. De wereldkampioen van Imola gaat de elf jaar volmaken onder de vleugels van Lefevere. Eerder wist de ploegbaas ook al Remco Evenepoel lang aan zich te binden. De Belg ligt tot eind 2026 vast.

“Ik wil Patrick en de sponsoren bedanken voor het vertrouwen dat ze hebben getoond de laatste acht jaar. En dat blijven ze doen”, zegt Alaphilippe. “Ik kijk er naar uit om meer geweldige resultaten te behalen met Deceuninck-Quick-Step dit seizoen en de komende jaren.”

Ook Lefevere is in zijn nopjes met de contractverlenging. “Het is fantastisch dat Julian nog drie jaar langer bij ons wil blijven”, aldus de manager. “Hij kwam als 21-jarig jochie bij de ploeg, en ondanks dat we wisten dat hij het talent en de kwaliteit had, maakt het ons trots om te zien hoe zijn status in het wielrennen is gegroeid. Hij heeft al zoveel bereikt, dat het moeilijk is om alles op te lijsten. Wellicht zijn zijn meest iconische prestaties de mooie truien die hij al gedragen heeft.”