Remco Evenepoel tot eind 2026 bij Deceuninck-Quick-Step

Belgisch toptalent Remco Evenepoel heeft zijn overeenkomst met Deceuninck-Quick-Step verlengd met maar liefst vijf jaar. Dat betekent dat de Vlaams-Brabander minstens tot eind 2026 de ploeg van Patrick Lefevere trouw blijft.

Op de teampresentatie voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen gaf Lefevere nog aan dat hij nog in onderhandeling was met potentiële sponsors, wat betreft de toekomst van zijn ploeg. “We zijn op de goede weg”, vertelde hij. “Ik beloof dat ik snel met nieuws kom. Het eerste zal hopelijk zijn dat de toekomst van het team verzekerd is en het tweede nieuws zal hopelijk zijn dat ik een aantal renners kan vastleggen. Er zijn er 26 einde contract.”

Maar zie, amper vier dagen later valt het nieuws uit de lucht dat het team goudhaantje Remco Evenepoel voor maar liefst vijf jaar heeft vastgelegd. Evenepoel, die in januari 21 werd, maakte in 2019 de overstap van juniorenteam Acrog-Balen BC naar Deceuninck-Quick-Step en tekende toen een overeenkomst voor drie jaar, aangevuld met nog een optie op twee jaar extra.

Dat contract is nu dus opengebroken en verlengd met vijf jaar en ongetwijfeld een belangrijke stap in het project van Lefevere: met Evenepoel voor het eerst een grote ronde en uiteindelijk ook de Tour de France winnen. Het doet ons vermoeden dat die sponsorcontracten intussen rond zijn, maar daarover is voorlopig nog niets gecommuniceerd.

Trotse Evenepoel: “Hopelijk kunnen we onze grote doelen behalen”

“Ik voel mij vereerd dat ik voor vijf jaar heb kunnen tekenen”, reageert Evenepoel. “Patrick vertelde mij dat dit de langste overeenkomst is die hij ooit heeft getekend met een renner. Ik ben heel trots en blij om bij deze prachtige ploeg te blijven. Hopelijk kunnen we onze grote doelen behalen.”

Patrick Lefevere noemt de contractverlenging een belangrijke stap voor de toekomst. “Iedereen weet waartoe Remco in staat is en hoe getalenteerd hij is. Hij is blij en een van mijn belangrijkste rollen is om hem blij te houden. Ik moet ook de juiste mensen om hem heen neerzetten”, weet de ploegbaas. “Ik weet uit ervaring, en ik heb een kleine veertig jaar achter de rug, dat blije mensen beter presteren dan niet-blije mensen. We hopen dat we nog veel geweldige momenten samen kunnen beleven.”