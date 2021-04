Kasper Asgreen verlengt bij Deceuninck-Quick-Step tot eind 2024

Deens kampioen Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, heeft zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd. De 26-jarige hardrijder zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot eind 2024 aan de Belgische formatie verbindt.

“Blijven was voor mij vanzelfsprekend”, laat de Deen via zijn ploeg weten. “Deceuninck-Quick-Step is de meest succesvolle ploeg ter wereld. Toen ik nog een amateur was, droomde ik ervan om voor ze te rijden omdat ze van jonge renners altijd winnaars wisten te maken. Na drie jaar voelt het voor mij nog steeds als de beste omgeving. Dat ik zo vroeg in het seizoen al mocht bijtekenen, maakt me echt gelukkig en zorgt voor extra motivatie.”

Asgreen weet nog goed dat hij in 2018 zijn eerste wedstrijd voor de ploeg reed, de Scheldeprijs. “Eigenlijk zat die dag mijn werk er bij de bevoorrading op, maar ik voelde mij echt goed en bleef gaan, op kop rijden en gaten dichtrijden tot drie kilometer voor de streep. Iedereen in de ploeg was blij met wat ik had gedaan en ik was opgelucht dat ik zo mijn steentje kon bijdragen aan de overwinning van Fabio Jakobsen.”

Ook de komende seizoenen wil hij zich blijven ontwikkelen. “Daarnaast wil ik meer klassiekers aan mijn palmares toevoegen, op een gegeven moment een etappe in een grote ronde winnen en voor een goede uitslag op het WK strijden als het parcours zich daar eens voor leent.”