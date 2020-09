Laurens De Plus hervat na zeven maanden opnieuw de competitie maandag 21 september 2020 om 19:56

Laurens De Plus hervat dinsdag na zeven maanden opnieuw de competitie, is ons bevestigd door Jumbo-Visma. De renner van de Nederlandse ploeg staat dan namelijk aan de start van het Belgisch kampioenschap wielrennen in Anzegem.

De laatste keer dat De Plus een rugnummer had opgespeld, was in februari tijdens de UAE Tour. Toen stapte de klimmer na de eerste etappe af wegens maagproblemen. Sindsdien reed hij geen koers meer en stond hij lang aan de kant.

Jumbo-Visma haalde De Plus vervolgens uit de Tour de France-selectie vanwege aanhoudende fysieke problemen. In juni werd ons bekend dat INEOS Grenadiers de nieuwe ploeg wordt van de Belgische klimmer, die vorig jaar nog een belangrijke rol speelde in de podiumplaats van Steven Kruijswijk in de Tour.

Nadat bekend werd dat De Plus de Tour zou missen, hoopte Jumbo-Visma hem op te kunnen stellen in de verplaatste Giro d’Italia. De 25-jarige coureur bleek begin september toch niet wedstrijdklaar om te starten in Tirreno-Adriatico en zal ook de Ronde van Italië missen. Mogelijk maakt De Plus zijn opwachting in de heuvelklassiekers.