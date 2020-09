Giro 2020: Jumbo-Visma bouwt selectie rond Steven Kruijswijk, Laurens De Plus ontbreekt

Zoals verwacht geen Laurens De Plus bij Jumbo-Visma in de Giro d’Italia. Kopman Steven Kruijswijk wordt wel goed omringd in de bergen met onder meer Antwan Tolhoek, Tobias Foss, Koen Bouwman en Chris Harper.

Laurens De Plus zou volgens onze bronnen dicht bij een terugkeer in competitie zijn, maar na de lange periode dat hij buiten strijd was, komt de Ronde van Italië nog te vroeg. Over zijn eventuele programma dit najaar bestaat vandaag nog steeds geen duidelijkheid. Momenteel is De Plus op stage.

Steven Kruijswijk, die na een val in de Dauphiné de Tour de France moest laten schieten, wordt de kopman in de Giro. En de nummer drie van de Tour van 2019 krijgt overigens heel wat steun. Met Antwan Tolhoek, Tobias Foss, Koen Bouwman en Chris Harper krijgt Kruijswijk in elk geval al een kwartet mee dat een berg over kan.

De laatste drie plekken worden ingevuld door de Duitser Christoph Pfingsten, Jos van Emden en Tony Martin, die zoals gepland de dubbel Tour-Giro doet. Aanvankelijk zou Dylan Groenewegen kopman zijn van Jumbo-Visma in de Giro d’Italia, maar die is na de valpartij in de Ronde van Polen en de nasleep daarvan niet beschikbaar.

Selectie Jumbo-Visma voor de Giro d’Italia (3-25 oktober)

Koen Bouwman

Tobias Foss

Chris Harper

Steven Kruijswijk

Tony Martin

Christoph Pfingsten

Antwan Tolhoek

Jos van Emden