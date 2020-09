Geen Laurens De Plus in Tirreno, ook Giro d’Italia komt in het gedrang

Laurens De Plus werkt hard aan zijn comeback, maar ziet zijn terugkeer in competitie toch opnieuw uitgesteld. De klimmer van Jumbo-Visma was voorzien voor de Tirreno Adriatico als voorbereiding op de Giro, maar hij is nog steeds niet competitieklaar.

Laurens De Plus presteerde vorig jaar indrukwekkend als rechterhand van Steven Kruijswijk, die derde eindigde in de Tour de France. Maar 2020 dreigt een groot fiasco te worden voor de getalenteerde klimmer. Begin dit jaar gaf hij snel op in de UAE Tour met maagklachten, later begon hij te kampen met heupproblemen.

Intussen blijft zijn terugkeer in het peloton steeds uitgesteld. Nu moet de Ninovieter ook verstek geven voor de Tirreno Adriatico, de laatste voorbereidingskoers voor de Giro d’Italia. Ook zijn deelname aan de Ronde van Italië komt op die manier in het gedrang.

“Laurens is inderdaad nog niet wedstrijdfit”, klinkt het bij Jumbo-Visma. “Hij werkt aan zijn rentree. Wanneer en waar dat is, wordt eerstdaags bekeken met de coaches.” De Plus, die uitgerekend vandaag 25 wordt, heeft ervoor gekozen om de pers niet te woord te staan zolang hij niet competitieklaar is.