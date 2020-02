Niet fitte Laurens De Plus verlaat UAE Tour maandag 24 februari 2020 om 07:58

Voor Laurens De Plus was de UAE Tour van korte duur. De renner is niet fit en gaat daarom in de tweede etappe niet meer van start, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma op social media.

De Plus maakte in de UAE Tour zijn seizoensdebuut. In de zevendaagse ronde was hij bij Jumbo-Visma de renner die voor een goed klassement moest zorgen, nadat hij vorig jaar al de nummer negen was. Ditmaal bleef het bij een optreden, nu de Belg niet fit genoeg is om aan de start te verschijnen van de tweede etappe met aankomst op Hatta Dam.

Door de opgave van De Plus is Jumbo-Visma nog met zes renners in de strijd. Sprintkopman is Dylan Groenewegen, die gisteren naar de vierde plaats reed.

🇦🇪 #UAETour Unfortunately we are one rider down for stage two. @LaurensDePlus is not fit enough to take the start. Get well soon Laurens. #DNS — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) February 24, 2020