donderdag 28 december 2023 om 12:32

Lars van der Haar en Pim Ronhaar passen voor Superprestige Diegem

Zoek vanavond in de Superprestige van Diegem niet naar Lars van der Haar en Pim Ronhaar. De twee renners van Baloise Trek Lions zullen niet aan de start verschijnen van de avondcross. De andere Nederlandse topper binnen de ploeg van Sven Nys, Joris Nieuwenhuis, is wel gewoon van de partij.

In de drukke kerst- en eindejaarsperiode volgen de crossen elkaar in rap tempo op. Dinsdag streden de renners in Gavere voor de Wereldbeker, gisteren verzamelden de meeste crossers zich in Heusden-Zolder voor de Superprestige en vandaag is het tijd voor de avondcross van Diegem, die eveneens deel uitmaakt van de Superprestige. Daarna volgen – binnen een tijdsbestek van vier dagen – nog de crossen in Loenhout, Hulst en Baal.

Waar iemand als Niels Vandeputte geen enkele cross laat liggen, kiest Lars van der Haar voor een andere aanpak. De Nederlandse kampioen reed dinsdag wel in Gavere, maar was gisteren ook al afwezig in Heusden-Zolder. En ook vandaag is Van der Haar er, zoals eerder aangegeven, niet bij Diegem.

“Met pijn in mijn hart, maar het is gewoon te druk in de kerstperiode”, gaf hij eerder al aan in gesprek met de NOS. “Vorig jaar reed ik ze wel en daardoor was ik niet goed op de momenten dat het er écht toe deed.”

Ronhaar hanteert eenzelfde aanpak, want de Nederlandse seizoensrevelatie past eveneens voor de crossen van Heusden-Zolder en Diegem. “Ik rijd de Wereldbekers en dan nog Loenhout (29 december, red.) en Baal (1 januari, red.) erbij. Ik heb dus altijd twee, drie dagen ertussen zitten om toch goed te herstellen en er niet een te drukke periode van te maken”, liet hij na de cross in Namen weten aan WielerFlits.

De organisatie van de cross in Diegem moet het vandaag ook doen zonder Wout van Aert, maar kan wel weer rekenen op de komst van wereldkampioen Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Eli Iserbyt.