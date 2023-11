zaterdag 11 november 2023 om 12:58

Lars van der Haar start niet in Superprestige Heusden-Zolder en Diegem

Lars van der Haar gaat niet alle veldritten rijden in de drukke kerstperiode. De Nederlands kampioen van Baloise Trek Lions zal niet aan de start staan van de Superprestige Heusden-Zolder en de Superprestige Diegem op 27 en 28 december.

“Met pijn in mijn hart, maar het is gewoon te druk in de kerstperiode”, aldus Van der Haar in gesprek met de NOS. “Vorig jaar reed ik ze wel en daardoor was ik niet goed op de momenten dat het er écht toe deed.”

Eerder liet de Woudenberger ook al weten aan WielerFlits dat hij de Wereldbekers in Dublin (26 november) en Val di Sole (10 december) overslaat. “De X2O Trofee rijd ik wel volledig”, gaf hij begin november aan bij ons.

Van der Haar is al jaren een fel tegenstander van de vernieuwde opzet van de Wereldbeker-kalender. “Ik vind het jammer, want ik wil gewoon al die crossen rijden. Voor het team is het ook mooi als we overal kunnen starten. En voor de cross zelf ook.”

“Ik ben in het veldrijden gestapt toen iedereen nog overal reed. Dat is nu anders en dat vind ik jammer. Het is geen geheim dat ik nog steeds voorstander ben van een kleinere Wereldbeker. Ik zal dit jaar ook sowieso een aantal manches moeten laten vallen.”