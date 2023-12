maandag 18 december 2023 om 14:29

Pim Ronhaar schittert ook in Wereldbeker Namen: “Ik heb mijn stage goed verteerd”

Video Pim Ronhaar heeft dit jaar echt de stap gezet naar de wereldtop in het veld. De nog altijd maar 22-jarige Nederlander van Baloise Trek Lions won dit seizoen al twee Wereldbekers en speelde ook zondag in Namen weer een hoofdrol. “Ik heb nu drie goede wedstrijden achter elkaar gereden”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Het zag er lange tijd goed uit voor Pim Ronhaar in de Wereldbeker van Namen, maar de crosser van Baloise Trek Lions moest na een tweestrijd uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Britse topfavoriet Tom Pidcock. Ronhaar kwam uiteindelijk als tweede over de finish, maar was na afloop zeer tevreden met zijn prestatie.

Duelleren met Tom Pidcock

Na afloop keek hij eerst terug op zijn wedstrijd. “Ik zag na twee, drie rondes al dat Tom in het groepje zat waar wij ook in zaten. Maar ik reed met Joris (Nieuwenhuis, red.) een goed tempo en we konden hem wel onder druk zetten, volgens mij. Maar op een gegeven moment weet je dat hij gaat komen en een versnelling in zijn benen heeft.”

“In de voorlaatste ronde zag ik dat hij lek stond, dus ik dacht: ik moet nu nog pushen en niet de post in gaan. Ik was eigenlijk van plan om te wisselen, omdat de wedstrijd toch al gedaan was. Ik heb toen niet gewisseld, maar hij deed nog een aanzet op de klim en ik kon er niet meer bij komen.”

Maar Ronhaar wist aanvankelijk wel te duelleren met de grote Tom Pidcock. “Ja, ik heb hem volgens mij redelijk goed onder druk kunnen zetten. Ik denk dat hij drie, vier rondes voor het einde bijna bij me zat, maar pas in de voorlaatste ronde kwam hij echt bij me. Ik weet niet of hij dat expres deed, of dat hij echt op zijn limiet zat. Alleen bij hem zat er wat meer punch op, wat meer frisheid. Dat miste ik in de laatste twee rondes wat.”

Regelmaat

Heeft Ronhaar nu nog meer zelfvertrouwen weten te tanken, na zijn tweede plaats in Namen? “Ja, eigenlijk wel. Ik heb nu drie goede wedstrijden achter elkaar gereden, zonder dat er echt een slechte tussen zat. Misschien dat er deze kerstperiode nog wel een keer een mindere dag tussen gaat zitten, maar ik heb de stage goed verteerd en ik ben heel erg blij dat ik tweede ben geworden achter Tom.”

De Nederlander staat momenteel tweede in de Wereldbeker en kruipt langzaam maar zeker dichter bij de leider, Eli Iserbyt. De Wereldbeker winnen, is echter nog een ander paar mouwen. “Dan moet ik al een paar keer tweede worden en hij een slechte wedstrijd rijden. Maar als straks Mathieu en Wout er ook bij komen, gaat het wel lastig worden om echt punten te pakken. Dus ja, het is een doel, het klassement. Maar het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen.”

“De winst is denk ik onbereikbaar”, aldus Ronhaar. “Ik zag dat hij (doelt op Iserbyt, red.) Gavere misschien niet ging rijden, al weet ik niet of dat klopt. Ik kan dus misschien wat dichterbij komen als ik goed blijf rijden, maar ik moet vooral letten op Joris en Lars (Van der Haar, red.) die achter me staan. Maar als ik gewoon top-3 of top-4 kan rijden in het eindklassement, ben ik al zeer tevreden.”

Kerstperiode

Wat gaat Ronhaar doen in de komende, drukke kerstperiode? “Ik rijd de Wereldbekers en dan nog Loenhout (29 december, red.) en Baal (1 januari, red.) erbij. Ik heb dus altijd twee, drie dagen ertussen zitten om toch goed te herstellen en er niet een te drukke periode van te maken. Ik denk dat het zondag ook scheelde dat ik dit weekend maar één cross heb gereden. Ik blijf erbij dat het voor mij op dit moment het beste is om één keer per week te rijden.”