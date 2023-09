vrijdag 29 september 2023 om 12:15

EK Gravel 2023 in Oud-Heverlee: Deelnemers, programma en uitslagen

Overzicht Het allereerste EK Gravel wordt op zondag 1 oktober georganiseerd in Vlaams-Brabant, België. De wedstrijd wordt georganiseerd in Oud-Heverlee, onder de rook van studenten- en WK-stad Leuven. Het Europees kampioenschap is tegelijkertijd ook het eerste BK Gravel ooit, dus er staan genoeg topwielrenners aan de start.

Zondag 1 oktober 2023

EK Gravel mannen (160,9 km)







Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.30 uur

Podiumceremonie: rond 17.10 uur

Op de deelnemerslijst: onder anderen Gianni Vermeersch, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Florian Vermeersch, Jasper Stuyven, Quinten Hermans, Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, Greg Van Avermaet, Timo Kielich, Philippe Gilbert, Jan Bakelants, Alessandro De Marchi, Daniel Oss, Niki Terpstra, Laurens ten Dam, Ivar Slik, David van der Poel, Joris Nieuwenhuis, Oscar Riesebeek, Lars Loohuis, Ryan Kamp, Jasper Ockeloen, Piotr Havik, Reinier Honig, Thijs Zonneveld, Petr Vakoc, Nicholas Roche

EK Gravel vrouwen (132,5 km)







Start: 12.01 uur

Finish: tussen 15.00 en 16.00 uur

Podiumceremonie: rond 17.15 uur



Op de deelnemerslijst: onder anderen Fem van Empel, Lorena Wiebes, Yara Kastelijn, Tessa Neefjes, Eva Buurman, Tiffany Cromwell, Denise Betsema, Pauliena Rooijakkers, Sabrina Stultiens, Ilse Pluimers, Sophie de Boer, Leonie Bentveld, Emma Boogaard, Barbara Guarischi, Elena Cecchini, Marthe Truyen, Marion Norbert Riberolle, Sanne Cant, Kiona Crabbé, Jana Dobbelaere, Sterre Vervloet, Nathalie Bex, Loes Sels, Mieke Docx, Julie Stockman, Tessa Zwaenepoel, Fien Delbaere

