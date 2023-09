Youri IJnsen • woensdag 6 september 2023 om 15:17

Koos Moerenhout wikt en weegt EK-selectie: “We starten met een andere dynamiek”

Interview Nederland leverde in Glasgow met Mathieu van der Poel de nieuwe wereldkampioen af. Het Europees kampioenschap op de weg is in eigen land, maar daar lijken de oranjehemden niet tot de topfavorieten te behoren. De kopmannen uit Schotland ontbreken namelijk, vertelt Koos Moerenhout aan WielerFlits. Zijn leider voor het EK op de VAM-berg houdt hij nog even voor zich.

Namen noemen doet de bondscoach niet, nadat we met hem hebben afgesproken in het Van der Valk-hotel in Spier. Daar zal de Nederlandse selectie ook slapen over ruim twee weken tijdens het EK dat plaatsvindt op de VAM-berg, tien minuutjes verderop.

“Ik bouw mijn selectie rondom een explosieve renner, al liggen er wel veel kaarten op tafel. Dat komt omdat je moet kijken naar wie er nog in vorm is, wie er een goed programma in voorbereiding op het EK kan rijden, dat soort zaken. De uitdaging is iets lastiger, omdat het kampioenschap dit jaar verwisseld is met het WK.”

Dat weegt mee in zijn selectie. “Ik wil starten met renners die een doel maken van die Europese trui. Op het parcours rondom de VAM-berg en het nieuwe Dak van Drenthe heb je een klassieke coureur nodig met snelle benen. Dan zou je aan iemand als Olav Kooij kunnen denken, renners van dat kaliber.”

“Uiteraard heb ik een selectie in mijn hoofd, maar nog niet alle posities zijn ingevuld. Ik streef ernaar om dat aan het eind van deze week klaar te hebben. Dat hangt af van of ik iedereen heb kunnen bereiken en of het kan wat ik in mijn hoofd heb zitten”, zegt Moerenhout.

“Als je naar het afmaken kijkt, wil je met explosieve renners aan het vertrek komen”, gaat de bondscoach verder. “Daar hebben we er natuurlijk best een aantal van. Internationaal gelden zij op het EK misschien niet als topfavoriet, zoals een Van der Poel dat wel zou zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een Pascal Eenkhoorn, Ide Schelling, Mike Teunissen, Danny van Poppel, Marijn van den Berg en dus Kooij. Maar je kunt ook niet met zes van dat soort type coureurs starten. Ook zijn er nog pure sprinters als titelverdediger Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.”

Moerenhout vroeg Van der Poel nog eens

Die laatste twee lijken op het parcours in Drenthe eigenlijk uitgesloten voor winst. “Voor hen is het een lastige opgave, maar ze zijn beiden nog niet uitgesloten. Richting het WK heb ik natuurlijk ook een aantal keuzes gemaakt, die zal ik nu weer moeten maken. Van der Poel en ook Van Baarle rijden allebei in ieder geval niet. Dat betekent dat we met een andere dynamiek zullen starten, wat ook weer kansen biedt aan andere renners. Dat gaat zeker gebeuren. Het is ook mooi om dat te doen op een EK, wat ook een heel belangrijke wedstrijd is. Maar dé topfavoriet hebben we niet.”

MVDP was dat wel geweest. “Of ik nog een appje gewaagd heb aan Mathieu? Natuurlijk heb ik nog een berichtje gestuurd!”, lacht Moerenhout. “Ik heb met hem meerdere malen over dit EK gesproken, want het parcours past hem perfect. Ja, ook na het WK heb ik hem nog een keer gepolst. Op een gegeven moment ga je toch je longlist weer afvinken en dan begin je met renners die je als kopman ziet, zodat je de ploeg daar omheen kan bouwen. Mathieu’s aanwezigheid vergroot ook de kansen van anderen. Maar het EK past simpelweg niet in zijn eigen programma.” Op dezelfde dag als het EK is in Parijs het Test Event mountainbiken voor de Olympische Spelen.

De wereldkampioen had het EK-affiche natuurlijk wel helemaal afgemaakt. Nu staat zijn aartsrivaal Wout van Aert als grote topfavoriet aan het vertrek in Drenthe, die samen met groot talent Arnaud De Lie de druk van de koers moet dragen.

Gezien zijn huidige vorm is Kooij de geschikte kopman voor Moerenhout. Local hero Elmar Reinders durven we ook alvast met potlood op te schrijven en Bauke Mollema heeft aangegeven dat als zijn vorm vanuit de Ronde van Spanje goed is, hij graag zou rijden. “En op Bauke kun je bouwen”, zei Moerenhout eerder al eens. Staat genoteerd.