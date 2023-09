dinsdag 5 september 2023 om 17:09

EK wielrennen 2023: Van Aert, De Lie en Kopecky blikvangers bij de Belgen

De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) heeft de selecties gepresenteerd voor het aankomende EK wielrennen (20-24 september) in Drenthe, Nederland. Bij de eliteheren is het vooral uitkijken naar Wout van Aert en Arnaud De Lie. Lotte Kopecyk is dan weer de grote blikvanger bij de elitevrouwen.

De Belgische wielerbond heeft weinig verrassingen in petto voor de komende Europese kampioenschappen in Drenthe. Met Wout van Aert en Arnaud De Lie bij de elitemannen en Lotte Kopecky bij de elitevrouwen, mikt het wielerland bij uitstek op het allerhoogste in de wegkampioenschappen. Ook in de juniorencategorieën zien we meerdere toppers, met onder meer Alec Segaert, Warre Vangheluwe en Julie De Wilde.

Van Aert en Kopecky komen overigens niet alleen in actie in de wegrit. De twee kleppers zullen ook aan de start verschijnen van het EK tijdrijden, en gaan ongetwijfeld voor de Europese titel. Bij de eliteheren is het in de tijdrit ook uitkijken naar de verrichtingen van Yves Lampaert, die eveneens is geselecteerd voor het komende EK.

Van Aert schaaft momenteel in de Tour of Britain aan zijn vorm, Kopecky is de komende dagen actief in de Simac Ladies Tour.