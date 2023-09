dinsdag 5 september 2023 om 16:13

Drie op een rij: Olav Kooij wint na imponerende lead-out opnieuw in Tour of Britain

Er staat voorlopig geen maat op Olav Kooij en Jumbo-Visma in de Tour of Britain. Ook in de derde etappe naar Beverley maakte de Nederlandse sprinter het af na een indrukwekkende lead-out van zijn ploeggenoten en met name Wout van Aert, al moest de ploeg er in de finale wel flink voor werken.

Terwijl de Vuelta a España vandaag verderging met een individuele tijdrit, stond in het noordoosten van Engeland de derde etappe van de Tour of Britain op het programma. De organisatie had nog maar eens een relatief vlakke etappe uitgetekend, dit keer van Goole naar Beverley. Onderweg volgden er wel twee beklimmingen van de derde categorie, maar de top van de laatste klim lag op ruim zeventig kilometer van de finish. We konden ons dus opnieuw opmaken voor een massasprint, en een nieuwe sprintdemonstratie van de mannen van Jumbo-Visma?

Twee verwachte namen in de vroege vlucht

Drie renners hadden duidelijk andere plannen en kozen in de beginfase dan ook het ruime sop. Bergkoning James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) en Harry Tanfield (TDT-Unibet Cycling Team) zaten voor de tweede keer in deze Tour of Britain mee in een vroege vlucht en werden in hun aanvalsdrang vergezeld door de Braziliaan Nícolas Sessler (Global 6 Cycling). Deze drie aanvallers kregen de zegen van het peloton en konden zo een voorsprong vergaren van goed drie minuten. Dit bleek echter niet genoeg om ook uit de greep te blijven van de sprintersteams.

Fouché deed intussen wel uitstekende zaken door als eerste boven te komen op Towthorpe Lane (1,1 km aan 4,4%) en de klim naar Langtoft (2 km aan 3,8%), waardoor hij zijn leidende positie in het bergklassement nog verder wist te verstevigen. Fouché en zijn twee medevluchters leken met nog ruim veertig kilometer te gaan te worden ingerekend door het peloton, maar Tanfield en Sessler bleven toch nog wat tegenstribbelen. Waar Fouché zich – met de bergpunten op zak – liet opslokken, versnelden de Brit en Braziliaan nog een keer. De twee vluchters wisten zo weer wat weg te rijden.

Putsch van Saint-Piran, waaiergevaar in peloton

Het bleek de aanzet tot een nerveuze finale, want plots zagen we drie(!) renners van het continentale Saint Piran in de aanval. Alexandar Richardson, Harry Birchill en Jack Rootkin-Gray trokken de stoute schoenen aan en gingen op jacht naar Tanfield en Sessler. In het peloton was het inmiddels ook even opletten geblazen, want door de verraderlijke windrichting ging het peloton even op de kant. De mindere goden moesten onherroepelijk overboord, maar de geloste renners konden al snel weer terugkeren, aangezien er in het peloton weer wat werd ingehouden.

Door deze serieuze tempoversnelling in het peloton werden de aanvallers van Saint Piran echter wel weer bijgehaald, en was ook het verhaal van vroege vluchters Tanfield en Sessler definitief ten einde. Van een moment van windstilte was echter geen sprake, aangezien meerdere renners probeerden om er vanonder te muizen, in een poging om zo het dominante Jumbo-Visma te verrassen. INEOS Grenadiers was zeer actief en ook BORA-hansgrohe bemoeide zich met de debatten. Negen renners wisten zo zich af te scheiden, en met Rasmus Tiller, Nils Politt, Gonzalo Serrano en Ben Turner liep de kopgroep over van kwaliteit.

Politt en Bostock vinden elkaar in attractieve finale

En Jumbo-Visma? De Nederlandse ploeg had zich wat laten verrassen, al zat Nathan Van Hooydonck wel mee namens de Nederlandse formatie. De Belg nam echter niet over en fungeerde vooral als stoorzender, maar Politt en Matthew Bostock hadden geen zin om zich te laten inrekenen. De Duitser en Brit sprongen weg uit de voorste groep en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed 25 seconden. De overige aanvallers werden intussen één voor één ingerekend door het peloton, waar Jumbo-Visma zich inmiddels weer op kop had gezet voor zijn rappe mannen Kooij en Van Aert.

Jumbo-Visma kreeg met de finish in zicht ook steun van de renners van Movistar en dit bleek de sportieve doodsteek voor de twee koplopers. Politt en Bostock bleken namelijk niet opgewassen tegen de verenigde krachten in het peloton en werden met nog goed zeven kilometer te gaan weer ingerekend. En zo kregen we na een zeer attractieve finale toch gewoon een nieuwe massasprint. En opnieuw maakte Jumbo-Visma de dienst uit in de laatste kilometer. Kooij kreeg opnieuw een ideale lead-out van zijn ploeggenoot Van Aert en rekende in een machtssprint bergop af met zijn landgenoot Danny van Poppel.