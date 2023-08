Koos Moerenhout over WK: “Tien-secondenwaardes en herstelvermogen Van der Poel kunnen verschil maken”

Video

Koos Moerenhout ziet heel wat mogelijkheden voor de Nederlandse kopmannen op het WK. Volgens de bondscoach is het parcours in Glasgow iets wat Mathieu van der Poel zeker moet liggen én daarnaast spreekt hij ook met zeer veel vertrouwen over de Nederlandse ploeg in het algemeen. “Dit is iets wat onze ploeg goed gaat kunnen”, zei Moerenhout voor de camera van WielerFlits.

1985. Dat is het jaar dat een Nederlandse man, Joop Zoetemelk natuurlijk, voor de laatste het wereldkampioenschap bij de profs won. Wordt het na zondag 39 jaar geleden of vieren de Nederlanders dan feest? “We gaan er alles aan doen om dit jaar met Nederland weer wereldkampioen te worden. Dat is waar je voor gaat en waarvoor je met realistisch vertrouwen de wedstrijd in gaat.”

“Je mag ons zeker bij de favorieten zetten. België steekt er als land bovenuit, zij rijden echt met een sterrenensemble. Ze hebben drie kopmannen die in goede doen zijn en daarachter zijn er nog renners die kans kunnen maken op de regenboogtrui”, aldus Moerenhout. “Wij hebben zelf gewoon een heel goede ploeg met twee sterke kopmannen. Ik beperk me ook alleen tot onze ploeg. Ik weet dat we sterk zijn en dat we alle vertrouwen kunnen hebben.”

Moerenhout: “We zijn op ons best na dag vol koers”

Wat gaat er zondag cruciaal zijn voor de Nederlandse ploeg? “We zullen moeten inspelen op alles wat er gaat gebeuren. Dat is echt belangrijk op dit parcours. In de lokale ronde in Glasgow zal het overal kunnen gebeuren, daar zullen we heel scherp moeten blijven. Ik denk echter dat onze ploeg dat heel goed gaat kunnen.”

“Het parcours is ook op maat van Van der Poel. Of zijn tien-secondenwaardes en herstelvermogen het verschil kunnen maken zondag? Absoluut. De koers is 270 kilometer lang en zo goed als alle beste renners van de wereld zijn hier. Dat staat garant voor een afmattende koers, daar leent het parcours zich ook voor. Onze kopmannen zijn erbij gebaat dat er aan het eind van de dag echt gekoerst is en dat het verschil in de finale nog gemaakt kan worden. Ik denk dat wij dan op ons best zijn”, besloot de Nederlandse selectieheer.

