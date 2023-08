Mathieu van der Poel voelt zich niet op zijn best richting het WK: “Evenepoel gevaarlijker op tussenstuk dan helling”

Video

Mathieu van der Poel is klaar voor het aanstaande WK, maar voelt zich niet zo fris als voor de klassiekers. “Het is nieuw voor mij om na een grote ronde te blijven trainen”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits. Verder sprak Van der Poel ook nog uitgebreid over een van de topfavorieten, Remco Evenepoel.

Van der Poel heeft al wat ervaring op de Schotse wegen. In 2018 reed hij namelijk het EK in Glasgow, waar hij toen beslag legde op de tweede plek. Is dat een voordeel, om al eens op een gelijkaardige parcours te hebben gereden? “Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat dat een zware wedstrijd was en dat dat zondag ook zo zal zijn.”

“Het lijkt wel of er nu nog meer bochten liggen dan bij het EK. Het is echt van bocht naar bocht rijden”, aldus Van der Poel na de verkenning. “Ik verwacht een gelijkaardig scenario als dat van het EK in 2018. Een grote uitputtingslag de hele dag lang en de deur die vanachter constant openstaat. De klimmetjes zijn niet heel lang, maar door de opeenstapeling ervan zijn ze wel lang genoeg om het verschil te maken. Maar het kan ook op andere plaatsen. Op de tussenstukken bijvoorbeeld, daar gebeurde het ook op het EK.”

‘Moeilijk om het goede moment te kiezen’

Van der Poel ziet een renner die zeer gevaarlijk is op die stukken: “Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn inderdaad misschien net wat minder in het voordeel op deze korte klimmetjes, maar die twee zijn twee van de beste renners op de wereld. Zij kunnen dat sowieso. En Evenpoel kan op alle stukken op dit parcours wegrijden. Misschien is hij zelfs gevaarlijker op de tussenstukken dan op de klimmetjes. Iedereen weet ook dat als hij weg is, het moeilijk is om hem terug te halen.”

“We zullen de hele dag geconcentreerd moeten rondrijden. Het moeilijke zal zijn om de juiste groep te kiezen om mee mee te gaan”, legde Van der Poel uit over het goede moment kiezen. “Er zijn veel sterke landen en renners, dus je moet echt mee zijn met de belangrijke ontsnappingen. Vaak voel je dat wel een beetje aan. Aan de andere kant zie je het vaak gebeuren, maar dan kan het ook te laat zijn.”

Van der Poel: “Twijfels heb ik niet, maar het is anders dan voor de klassiekers”

Tot slot kreeg Van der Poel nog de vraag of hij zich beter dan ooit voelt: “Dat gevoel heb ik niet. Ik voelde me voor de klassiekers echt wel klaar, maar dan heb je een heel andere voorbereiding als nu. Nu heb je een grote ronde in de benen. Dat is nieuw voor mij, om met een grote ronde in de benen te blijven trainen. Twijfels heb ik niet, ik heb alles gedaan wat ik kon doen, maar je weet nooit hoe je je zondag gaat voelen.”

