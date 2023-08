Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel ‘supergoed in vorm’: “Winnaar WK komt uit de Tour, denk ik”

Video

Dylan van Baarle vindt het WK-parcours ‘niet ideaal voor hem’, maar hij ziet wel mogelijkheden om te winnen. De belangrijke schakel en kopman in de Nederlandse ploeg vertelt voor de camera van WielerFlits hoe hij zondag wereldkampioen kan worden. “Mathieu van der Poel en ik zijn goed uit de Tour gekomen. Er is een hoop mogelijk.”

Over het parcours in Glasgow is al zeer veel gezegd en geschreven. De mening van Van Baarle weten we nu ook: “Het is niet het ideale parcours voor mij, maar het is niet zo dat ik er niet mee om kan. Het gaat gewoon een heel zware koers worden. Ik denk dat positionering heel belangrijk gaat zijn. Niet zozeer de bochtentechniek, maar het echte positie kiezen. Dat gaat cruciaal zijn.”

Van Baarle is samen met Van der Poel de kopman van de Nederlandse selectie. Hoe kan hij de koers winnen? “Alleszins niet in een sprint met twintig man”, knipoogt de renner van Jumbo-Visma. “Het is een beetje het juiste moment kiezen. Wanneer dat gaat zijn en welk moment, is in de koers te zien. De koers is 275 kilometer lang en op een gegeven moment is de tank wel leeg bij meerdere jongens. Dat moment moet ik vinden. Misschien komt het, maar misschien ik ook niet. Ik ga alleszins op zoek naar dat moment.”

Van Baarle: “Mathieu en ik zijn goed uit de Tour gekomen”

“Het liefst ga ik met iemand op pad die minder snel dan mij is, maar dat is vaak lastig. Uiteindelijk moet ik er gewoon voor zorgen dat ik het goede moment kan kiezen. Of dat in een grote groep of kleine groep is, valt nog te bezien”, aldus Van Baarle.

Nederland wacht overigens al lang op een nieuwe wereldkampioen bij de mannen. Hoe groot is die kans dit jaar? “De kans is aanwezig. Ik denk dat Mathieu een zeer goede Tour heeft gehad. Hij is er goed uitgekomen, ikzelf ook. Ik kan er geen percentage op plakken, maar we zijn allebei goed in vorm. Dan is er een hoop mogelijk. Of de winnaar zondag iemand is die uit de Tour komt? Ik denk het wel.”

