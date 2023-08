Bondscoach Koos Moerenhout: “Bij Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle spelen merkbelangen niet”

Interview

De Nederlandse selectie voor het WK op de weg voor elite mannen in Glasgow vertrekt donderdag naar de Schotse metropool. Bondscoach Koos Moerenhout speelt Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle als kopmannen uit en houdt sprinter Olav Kooij achter de hand wanneer op het stadscircuit de snelle mannen voor de mondiale medailles in aanmerking komen. Vol optimisme vertrekt de Oranje-ploeg naar Schotland.

Donderdag arriveert het Nederlandse achttal in Glasgow, waar op de vrijdagochtend het parcours door de stad vrij is voor een verkenning. Twee dagen later aan het begin van dit Super WK staat het WK voor de elite-mannen dan al op het programma.

Hoe heb je naar je kopmannen Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle in de Tour gekeken?

Moerenhout: “Natuurlijk heb ik hen met veel interesse gevolgd omdat zij de speerpunten van Oranje zijn op het WK. Het belangrijkste is dat beiden goed uit de Tour zijn gekomen. Van die jongens begrijp ik dat ze de ronde goed doorstaan hebben. Dylan heeft continue op een goed niveau gereden. Mathieu heeft halverwege de Tour wat last gehad van een virusje of een verkoudheid, waardoor hij zijn frisheid wat miste. Hij is daar echter goed van hersteld en heeft de ronde in goeden doen kunnen uitrijden.”

Beiden zijn nooit in de buurt van een ritzege geweest. Is dat een nadeel?

“Dat klopt. Met de opdracht die Dylan bij Jumbo-Visma had was dat ook bijna niet te doen. Van Mathieu hadden we het wel verwacht. Hij heeft echter bepalend werk verricht voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen, daar lag zijn focus. Als je zelf niet helemaal okselfris bent, dan wordt het wat moeilijker om voor een ritzege te gaan.”

Is die prikkel niet essentieel in opbouw naar een wedstrijd zoals deze?

“Nee, dat verwacht ik niet. Beiden zijn ervaren renners die weten wat er komt kijken om een korte uitslag te rijden. Ik denk dat beiden goed door de Tour zijn gerold. Ik heb niet het idee dat ze uitgewrongen in Parijs zijn aangekomen.”

Pascal Eenkhoorn heeft er een sterke Tour opzitten. Ben je het daarmee eens?

“Dat klopt, ja. Ik denk dat hij richting het WK met de Tour ook een goede route heeft afgelegd. Hij is een renner die ervan houdt om mee te koersen. Dat heeft hij in de Tour een paar keer laten zien. Vorig jaar zat hij ook op het WK in Wollongong lang van voren door eerder in de aanval te gaan. Ook in de Ronde van Vlaanderen deed hij dat. Dat is ook zijn rol voor dit WK op een parcours dat hem goed ligt.”

Olav Kooij, Mick van Dijke en Oscar Riesebeek kwamen deze week nog in actie in Polen. Waar Kooij dinsdag nog een mooie ritzege boekte. Hoe kijk jij daarnaar?

“Ik geloof dat de combinatie Ronde van Polen met het WK wel goed is. Zeker wanneer je geen Tour de France hebt gereden. Mick en Oscar zijn op hoogte geweest en kunnen zo’n rittenkoers goed gebruiken om nog net dat stapje te zetten. Ook voor Olav was Polen een wedstrijd om de puntjes nog op de i te zetten. Met die prachtige ritzege heeft hij dat gedaan. En daarbij tankte hij ook nog eens het broodnodige zelfvertrouwen. Ik denk dat Polen voor alledrie een goede voorbereiding op het WK was.”

Is België met Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Philipsen op dit WK het te kloppen land?

“Daar ben ik het mee eens. Zij hebben drie sterke speerpunten, maar daarnaast ook nog eens een aantal andere renners die in een bepaalde koerssituatie ook kansrijk kunnen zijn. Je mag hen zeker dé te kloppen ploeg noemen. Dat wil niet zeggen dat wij geen kans hebben.”

Is het een voor- of nadeel dat Van der Poel met Philipsen en Van Baarle met Van Aert hun ploeggenoten bij hun merkteam nu in de kleuren van een ander land tegenkomen?

“Je kunt het als een nadeel zien, maar het kan misschien ook wel een voordeel zijn. Ik maak me overigens weinig zorgen dat de ploegbelangen een rol gaan spelen. Ik ben overtuigd dat beiden vol voor hun land gaan koersen. Dylan is al van het begin van het seizoen honderd procent gemotiveerd voor dit WK. En ook Mathieu is alleen bezig om met Nederland de wereldtitel te pakken. Ik denk niet dat merkbelangen daar tussenkomen. Natuurlijk kun je vooraf scenario’s verzinnen en uittekenen. Dat laat ik echter voor wat het is.”

Wie hebben de afgelopen weken een sterke indruk op jou gemaakt?

“Waar België de favoriet is, verwacht ik ook veel van Denemarken. Zij hebben een sterk blok en met Mads Pedersen en Kasper Asgreen twee ijzersterke troeven die in Tour hun allerbeste niveau hebben gedemonstreerd. Zij krijgen in Glasgow ook nog eens een parcours dat op hun lijf is geschreven. Verder heeft Frankrijk de afgelopen jaren aangetoond over een heel sterke ploeg te beschikken. Hoe vaak Julian Alaphilippe in de Tour in de juiste ontsnapping zat, dat is al een prestatie op zich. Meezitten in de Tour is al niet simpel en hij slaagde daar keer op keer in. Hij leek vervolgens nog wat tekort te komen, of fris genoeg te zijn om voor de dagzege te strijden. Je kunt er wel vanuit gaan dat hij in orde zal zijn op het WK. Met Christophe Laporte en Benoît Cosnefroy hebben zijn een goede afvaardiging, maar ook een hecht collectief.”

Voor zondag wordt er in Glasgow veel regen voorspeld. Moeten we denken aan een scenario zoals het WK in Yorkshire in 2019 waar het door het slechte weer een uitputtingsslag werd?

“Ik zie op de weersvoorspellingen de hoeveelheid regen voor zondag met de dag minder worden, terwijl er nu vooral zaterdag veel buien worden verwacht. Regen kan wel een extra factor in de wedstrijd worden. Het is een stadscircuit, veel draaien en keren, zebrapaden etc. Voor de technische renners kan dat een voordeel zijn. Het positioneren zal daardoor nog belangrijker worden. Dat is het met droog weer overigens al vanwege de vele bochten in de stad. In Yorkshire was het WK vier jaar geleden eind september en was het een stuk kouder. Nu wordt er zo’n 16 à 17 graden Celsius voorspeld, dus de kou in combinatie met de regen zal veel minder een rol gaan spelen.”

Dit zijn de Nederlanders in UCI World Championships - Road Race

ALPECIN-DECEUNINCK

LIDL-TREK

TEAM JAYCO ALULA

LOTTO DSTNY

JUMBO-VISMA