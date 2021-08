Koen de Kort (38) beëindigt carrière, blijft actief bij Trek-Segafredo

Koen de Kort stopt na dit seizoen met wielrennen. De 38-jarige Nederlander, die eerder dit seizoen een zware blessure aan zijn hand opliep, zet een punt achter een profloopbaan van zeventien jaar. Hij blijft wel actief bij Trek-Segafredo, waar hij aan de slag gaat in het management.

De Kort gaat samen met mechanieker Glen Leven de rol van team support manager invullen. Daarbij krijgen zij de leiding over de inkoop, testen, distributie en onderhoud van wedstrijduitrusting van de mannen- en de vrouwenploeg van Trek-Segafredo.

De Kort en Leven nemen dat werk vanaf 2022 over van Matt Shriver, die terug naar Amerika verhuist en zich meer gaat richten op de verkoop van Trek-fietsen. De komende maanden zal Shriver zijn opvolgers de kneepjes van het vak leren.

De carrière van De Kort zit er sinds juni dus op, nadat hij bij een ongeluk met een voertuig drie vingers aan zijn rechterhand kwijtraakte. Volgens de Nederlander lagen de plannen er toen al om verder te gaan in het management van de WorldTour-ploeg.

Super happy with this news.

I'll miss racing bikes but this role with the team and @TrekBikes is the perfect next step for me 🙏 https://t.co/lDdT4ZecHh

— Koen de Kort (@koendekort) August 2, 2021