Dario Cataldo keert vandaag na lange revalidatie terug in koers

Een opvallende naam op de startlijst van de BEMER Cyclassics: Dario Cataldo. De 38-jarige Italiaan was de voorbije maanden buiten strijd na een zware valpartij in de Ronde van Catalonië, maar de renner van Lidl-Trek is na een lange maar bovenal succesvolle revalidatie nu weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden.

Cataldo kwam in maart tijdens de openingsrit van de Ronde van Catalonië op hoge snelheid ten val en bleek zijn linker heupkop, rechter acetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), meerdere ribben en zijn linker sleutelbeen te hebben gebroken. Daarnaast had hij twee breuken in de lumbale wervelkolom. De ervaren Italiaan stond vervolgens voor een lange revalidatie.

De oud-renner van onder meer Liquigas, QuickStep en Movistar kon zich opmaken voor een maandenlange revalidatie, maar Cataldo zat na vijf weken wel al een eerste keer op de fiets. De coureur is nu, vijf maanden na zijn zware val, weer klaar om zijn rentree te maken in het peloton. Cataldo maakt namelijk deel uit van de selectie van Lidl-Trek voor de BEMER Cyclassics, een WorldTour-eendagskoers in en rond de Duitse Hanzestad Hamburg.

Cataldo zal vandaag in de BEMER Cyclassics aan de zijde koersen van Emīls Liepiņš, Toms Skujiņš, Mathias Vacek, Daan Hoole, Alex Kirsch en kopman Mads Pedersen, Die laatste kroonde zich gisteren nog tot eindwinnaar van de Ronde van Denemarken, maar is voorlopig nog niet van plan om gas terug te nemen.