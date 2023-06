Tipje van de sluier: eerste glimp van het tenue van Lidl-Trek

Trek-Segafredo heet vanaf 30 juni Lidl-Trek. Een nieuwe naam, een nieuwe sponsor en dus ook: een nieuw tenue. De ploeg zal de outfit woensdag pas echt onthullen, maar deelde alvast wel een video waar we een eerste glimp van de kleding op kunnen vangen.

In het filmpje is te zien dat het tenue verschillende kleuren zal hebben: geel, rood en verschillende tinten blauw, kleuren die ook allemaal terugkeren in het logo van de nieuwe sponsor Lidl.

De ploeg zal voor het eerst in het nieuwe tenue te zien zijn in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag 1 juli begint. Trek-Segafredo, zoals de ploeg nu nog heet, maakte vandaag de selectie voor La Grande Boucle bekend. Zoals hij zelf al liet weten, is Bauke Mollema er niet bij in Bilbao, waar de Tour dit jaar van start gaat. De ploeg rekent vooral op Giulio Ciccone, Mads Pedersen en Mattias Skjelmose.