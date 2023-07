Pedersen baalt na fout in eerste sprintrit: “Hiervoor ben ik niet naar de Tour gekomen”

Mads Pedersen had op meer gehoopt in de eerste massasprint van de Tour de France. De Deen van Lidl-Trek strandde op de negende plaats. “Dit is niet waarvoor ik naar de Tour ben gekomen”, zei hij na afloop van de rit tegen Eurosport.

“Het was abnormaal hectisch”, doet Pedersen zijn verhaal. “Vijftig kilometer voor de finish reden we al op volle snelheid. Het ging constant supersnel. Je zit dan eigenlijk altijd vast op de plek die je hebt.”

De nervositeit zorgde er ook voor dat het misliep bij Pedersen en zijn ploeggenoten. “Het was zo onrustig dat onze sprinttrein op een gegeven moment uit elkaar viel. Enkele van mijn ploeggenoten raakten aan de linkerkant van de weg ingesloten, dus ik manoeuvreerde me naar de rechterkant. Maar toen kregen de jongens toch plots weer ruimte. Dat was een fout van mijn kant. Maar het is wat het is.”

“De jongens hebben de hele dag hard gewerkt om me in de ideale positie te krijgen voor de sprint. Daarom baal ik dat ik dat werk niet heb kunnen belonen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we sterker terug zullen komen.”

