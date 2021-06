Koen de Kort verliest drie vingers bij ongeluk met een voertuig

Koen de Kort is eerder slachtoffer geworden van een ongeluk in zijn thuisland Andorra, waarbij hij de derde, vierde en vijfde vinger aan zijn rechterhand is verloren.

“Met verdriet moeten wij melden dat Koen de Kort eerder vandaag betrokken is geraakt bij een ongeval tijdens het besturen van een offroad voertuig. Het ongeluk heeft geresulteerd in de amputatie van de derde, vierde en vijfde vinger van zijn rechterhand”, meldt zijn ploeg Trek-Segafredo in een persbericht.

Vanwege de ernst van de verwondingen is de 38-jarige De Kort met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in het Spaanse Sabadell.

Amputatie

Tijdens een drie uur durende operatie konden de chirurgen de amputatie van drie vingers niet voorkomen. “Uit de eerste onderzoeken kunnen we concluderen dat de functie van de hand behouden is dankzij de duim en wijsvinger”, meldt ploegarts Jorge Serrano, die gesproken heeft met de behandeld arts van De Kort.

“Deze wijsvinger is ook zwaar beschadigd, maar dankzij adequaat handelen van de dokters hoeft deze niet te worden geamputeerd. Vanwege veel vuil rond de wond is de kans op infectie niet uitgesloten”, aldus Serrano.

De ploegarts heeft voor én na de ingreep met de onfortuinlijke Nederlander gesproken. Hij meldt dat De Kort fysiek en mentaal in goede conditie is.

De Kort blijft de komende dagen in het ziekenhuis opgenomen.