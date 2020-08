Kevin De Weert weg bij Lotto Soudal, Maxime Monfort vervangt hem dinsdag 18 augustus 2020 om 10:10

Het huwelijk tussen Kevin De Weert en Lotto Soudal komt na dit seizoen tot een einde. De voormalig bondscoach was de afgelopen twee jaar performance manager bij de WorldTour-ploeg. Oud-renner Maxime Monfort volgt hem op binnen de begeleidingsstaf.

Naar verluidt zou De Weert de afgelopen weken tijdens Strade Bianche en de Ronde van Lombardije gezegd hebben niet bij Lotto Soudal te blijven. Hij beschikt over een aflopend contract dat niet verlengd zal worden, ondanks een (financieel verminderd) aanbod van de ploeg.

Vertrek als bondscoach

De 38-jarige De Weert, twaalf jaar lang prof bij Rabobank, Cofidis, Quick-Step en LottoNL-Jumbo, besloot na het WK 2018 te vertrekken bij de Belgische bond om aan de slag te gaan bij Lotto Soudal. Daar begeleidde hij in 2019 tijdrijder Victor Campenaerts naar het werelduurrecord.

Eind augustus van dat jaar werd De Weert geschorst door de ploeg na een incident met drankmisbruik in de Ronde van Spanje. “Het was dom van mij. Dit is vooral het gevolg van een maandenlange frustratie omdat ik mij niet welkom voelde binnen het team”, reageerde hij daar destijds op. Van ontslag kwam het uiteindelijk niet, wel leidde het tot een gedeeltelijke herstructurering van de rollen binnen het management van Lotto Soudal.

Maxime Monfort

De rol van performance manager bij Lotto Soudal wordt vanaf 2021 ingevuld door Maxime Monfort, de 37-jarige ex-coureur die vorig seizoen stopte met koersen. “Performance is en blijft van groot belang binnen ons team. We hadden dit graag nog verder uitgebouwd in samenwerking met Kevin maar samen zijn we niet tot een constructieve overeenkomst gekomen die voor iedereen goed zat”, legt Lelangue uit.

“Om het belang van ons Performance Department te onderstrepen trokken we met Maxime Monfort een zeer sterke opvolger aan die verder zal bouwen op de sterke basis die er reeds is […] We hebben intussen gezien hoe groot de rol is van een Performance Manager in het geheel van de ploeg. Onze ploegleiding bestaat uit een mix van ervaren en jonge sportdirecteurs en dat werkt. Onze wetenschapper daartussen is het ideale verbindingspunt. Onze renners hoeven enkel nog te denken aan fietsen”, aldus Lelangue.

Monfort was sinds dit seizoen al actief als ploegleider bij Lotto Soudal, de ploeg waarvoor hij van 2014 tot en met 2019 koerste.