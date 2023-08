Kersvers wereldkampioen Axel Laurance derde in Leuven: “Ik voelde me niet goed, dus viel ik maar veel aan”

Video

Het zijn bijzondere dagen voor Axel Laurance. Afgelopen zaterdag werd de Fransman nog op imponerende wijze wereldkampioen bij de beloften in Glasgow, dinsdag werd hij na een – andermaal – bijzonder aanvallende koers derde in de Tour of Leuven. “Ik had dit niet verwacht. Ik voelde me ook niet zo goed tijdens de koers”, vertelde Laurance aan WielerFlits.

Lees ook: WK 2023: Zenuwslopend! Axel Laurance houdt nipt stand en grijpt goud bij de beloften

De overwinning van Laurance op het WK bij de beloften gooide veel hoge ogen. De 22-jarige renner reed vanaf het eerste uur in de aanval op de Schotse wegen, maar dat weerhield hem er niet van om op 30 kilometer van de streep solo te gaan. Laurance had een wonderdag en kon zijn solo vasthouden tot aan de streep. Goud was het resultaat.

Drie dagen later stond de Fransman al weer aan de start van zijn volgende wedstrijd: de Tour of Leuven. Zonder verwachtingen natuurlijk. “Ik had niet gedacht dat ik goede benen zou hebben. Na het WK heb ik twee dagen niet op de fiets gezeten. Ik wist dat het zeer zwaar zou worden tijdens de wedstrijd.”

Laurance: “Ik voelde me gewoon niet goed, daarom viel ik aan”

“Dat is ook de reden waarom ik zo aanvallend heb gekoerst”, geeft Laurance mee. De renner van Alpecin-Deceuninck wilde dus anticiperen om latere demarrages in de finale voor te zijn. “Maar ik werd uiteindelijk steeds sterker en sterker. Ik heb het eigenlijk dus niet goed gespeeld, maar ik verwachtte gewoon echt niet dat ik nog zulke goede benen zou hebben op het einde.”

Laurance kon uiteindelijk sprinten voor de zege in Leuven, maar moest het afleggen tegen Stan Van Tricht en Arnaud De Lie. “Het is mooi dat ik weer kon meedoen voor de zege. Misschien zat er wel meer in als ik, zoals Arnaud, wat langer had gewacht in het peloton. Nu ben ik blij dat ik wat rust kan pakken voordat ik in september weer in koers terugkeer.”

Lees ook: Arnaud De Lie klopt Stan Van Tricht in Tour of Leuven