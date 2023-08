Arnaud De Lie klopt Stan Van Tricht in Tour of Leuven

Arnaud De Lie van Lotto Dstny heeft de Tour of Leuven op zijn naam geschreven.De Belg bleek in een kopgroep van zeven de snelste en liet Stan Van Tricht van Soudal Quick-Step Development en Axel Laurance van Alpecin-Deceuninck achter zich in de straten van Leuven.

Het peloton kreeg een parcours voor de kiezen dat veel gelijkenissen toonde met het WK van 2021. De renners begonnen en eindigden op een lokale lus in Leuven met vier pittige kuitenbijters zoals de Wijnpers (300 meter aan 8,3%) en de Sint-Antoniusberg (400 meter aan 4,7%). Na de eerste paar rondes maakte het peloton een uitstapje buiten de stad met een aantal lastige beklimmingen zoals de Smeybserg (600 meter aan 8,1%). In totaal goed voor ruim 192 kilometer.

Na het vertrek ontstond al snel een kopgroep van vijf met de Nederlanders Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions) en Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step Development), de Belg Abram Stockman (Tour de Tietema-Unibet), de Amerikaan Gage Hecht (Human Powered Health) en de Fransman Jason Tesson (TotalEnergies).

Regen van demarrages

Op 68 kilometer van de streep werd de vlucht van de dag ingerekend. Stockman koos even later opnieuw voor de aanval en kreeg kersvers beloftenwereldkampioen Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) mee. Het tweetal kreeg snel daarna gezelschap van de Brit Zeb Kyffin (Saint Piran). Bij de rentree op de lus in Leuven had het drietal een voorsprong van twaalf seconden. Op 50 kilometer van de streep maakten vier renners waaronder Dries Van Gestel de oversteek naar de kopgroep, maar deze werd even later alweer ingerekend door het peloton.

In de daaropvolgende kilometers regende het vervolgens demarrages, maar met weinig succes. In het inmiddels flink uitgedunde peloton bepaalde Lotto Dstny het tempo in dienst van De Lie. Even leek de rust in het peloton te zijn gevaren, maar als snel werd het opnieuw onrustig. Een groep van vier met Laurance, Victor Campenaerts, Jordy Bouts (Tour de Tietema-Unibet) en Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step Development) wist uiteindelijk weg te rijden. Op 17 kilometer van de streep maakten Axel Zingle (Cofidis), De Lie en Arjen Livyns (beide Lotto Dstny) de oversteek, waardoor Lotto Dstny in een zetel de slotronde inging.

In het peloton kwam geen georganiseerde achtervolging op gang waardoor de winnaar bij het zeventaal vooraan leek te zitten. Door een versnelling van Van Tricht op Wijnpers moest Livyns de rol lossen. Daarna hield Campenaerts het tempo in de kopgroep hoog om demarrages te voorkomen. Op de Sint-Antoniusberg plaatste Zingle nog een demarrage maar de kopgroep bleef bij elkaar. Ook Bouts probeerde het op twee kilometer van de streep, maar ook deze poging werd in de slotkilometer geneutraliseerd.

Zingle ging vervolgens vroeg de sprint aan maar hield al snel weer in, waardoor Van Tricht er met veel snelheid overheen kon komen. Even leek de jonge Belg op weg naar de overwinning maar in extremis wist De Lie hem toch nog te remonteren waarmee hij de Tour of Leuven op zijn naam schreef.