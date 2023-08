WK 2023: Zenuwslopend! Axel Laurance houdt nipt stand en grijpt goud bij de beloften

Axel Laurance heeft zich tot wereldkampioen op de weg bij de beloften mannen gekroond. De Fransman reed vrijwel de hele dag in de aanval, reed op een kleine dertig kilometer van het einde weg bij zijn laatste medevluchters en hield stand, al bleef het heel lang spannend. De Portugees António Morgado sprintte naar plek twee, de Slowaak Martin Svrček werd derde.

Het U23 WK begon in het plaatsje Balloch. Na een aanloopfase van zestig kilometer, met daarin ook Crow Road, kwamen de renners op het inmiddels bekende circuit in Glasgow. Het technische en heuvelachtige rondje van 14,4 kilometer, waar Mathieu van der Poel vorig weekend de wereldtitel pakte, moest door de beloften zeveneneenhalve keer afgelegd worden.

Sterke kopgroep

In aanloop naar Crow Road ontstond een sterke kopgroep, met onder meer Axel Laurance en Lorenzo Milesi, de kersverse wereldkampioen tijdrijden. Daarnaast zaten ook Antoine Huby (Frankrijk), Jack Rootkin-Gray (Groot-Brittannië), Trym Brennsæter (Noorwegen), Moritz Kretschy (Duitsland), Brody Mcdonald (Brody McDonald), Alastair Mackellar (Australië), Jonathan Guatibonza (Colombia) en Abdulla Jasim Al-Ali (Verenigde Arabische Emiraten).

Op de beklimming gingen Guatibonza en Jasim Al-Ali er al af. Zij vielen terug bij vijf achtervolgers, met daarbij de Nederlander Pepijn Reinderink. Hij was samen met Carlos Canal (Spanje), Adam Seeman (Tsjechië), Axel Källberg (Finland) en Carl-Frederik Bévort (Denemarken) in de tegenaanval gegaan. De Ierse favoriet Darren Rafferty rook het gevaar en probeerde in zijn eentje de oversteek te maken. Tevergeefs: hij zou later terugvallen. Een andere grote naam, António Morgado, kwam überhaupt niet weg.

België in de achtervolging, valpartij Van Uden

Het België van topfavoriet Thibau Nys had de slag gemist en ging – in de stromende regen – in de achtervolging. Er moest wat gebeuren. Bovenop Crow Road lagen ze namelijk al anderhalve minuut achter op de achtervolgers en verschil met de koplopers was opgelopen tot tweeënhalve minuut. Maar het werk van de Belgische troepen betaalde zich uit. Bij het opdraaien van de lokale lus in Glasgow, was het verschil met de vluchters teruggebracht tot minder dan een minuut. Het peloton had de tweede groep met Reinderink net daarvoor opgeslokt.

In dezelfde fase waren er verschillende valpartijen, met Pavel Bittner als een van de slachtoffers. Daarna ging ook Casper van Uden onderuit, net toen Nederland het initiatief had genomen. Hij moest lang wachten op een nieuwe fiets, waardoor het lastig ging worden om nog terug te keren. Zeker omdat hij nadien nog een keer van de fiets moest met materiaalproblemen. Bovendien viel het niet stil in het uitdunnende peloton, dat nu geleid werd door Zwitserland.

Romeo maakt de sprong, prik van Nys en co

Toen Van Uden kansloos leek, ging ook Nederland weer meerijden. Mede daardoor werden Raúl García Pierna (Spanje) en Max Walker (Groot-Brittannië), die een ronde lang in de chasse patate hadden gezeten, weer ingerekend. Javier Romeo was de volgende Spanjaard die de sprong naar voren probeerde te maken. Hij slaagde, na een lange achtervolging, wel in zijn opzet. Daarachter was een nieuwe valpartij, waarna een viertal met topfavoriet Nys, Logan Currie, Pierre Gautherat en de teruggekeerde Bittner wegreed. Na enkele kilometers in het offensief werden zij echter weer gegrepen.

Vooraan kwam op 45 kilometer van het einde afscheiding. Rootkin-Gray, Kretschy, Milesi en Laurance bleven over. Hun voorsprong was een tijdje meer dan een minuut, maar vooral door een inspanning van Alec Segaert werd het gat snel kleiner. Met nog dertig kilometer te gaan, hadden de aanvallers nog slechts een halve minuut op het ‘peloton’ – twintig renners – met Nys en Loe van Belle. Een kwartet met Morgado, Romeo, Brennsæter en de Slowaak Martin Svrček, die de sprong naar voren had gemaakt, zat nog wat dichter. Zij sloten in de voorlaatste ronde bijna aan.

Laurance vertrekt

Bijna, want met nog 27 kilometer te gaan, gooide Laurance een bom. Hij knalde bergop weg bij zijn medevluchters. Alleen Rootkin-Gray hield de Fransman aanvankelijk nog in het zicht, maar de Brit viel daarna terug tot bij Milesi, Morgado, Romeo, Kretschy en Svrček. Bij het ingaan van de slotronde, lagen zij 26 seconden achter Laurance. Nog eens een halve minuut achter deze vijf zat Segaert, die was weggereden met Walker en Romeo opraapte. Dit drietal leek te gaan strijden voor plek zeven. Het peloton met een nog tegenstribbelende Nys was gezien.

Laurance leverde in de slotronde langzaam maar zeker wat van zijn marge in. 26 seconden werden 20 seconden, 20 seconden werden 14 seconden. Op dit punt begon de voorsprong echter weer op te lopen, vooral doordat de achtervolgers naar elkaar gingen kijken. Milesi versnelde dan op acht kilometer van de meet, maar werd gecounterd door Svrček. Hoewel niemand weg kwam, begonnen ze wel weer in te lopen op Laurance. Zo bleef het doorgaan tot in de ultieme slotfase.

Spannende slotfase

Op de top van de laatste helling leek het binnen voor Laurance. Alhoewel, hij moest nog alles geven tot de streep, want Milesi bleef alles geven in de achtervolging. Uiteindelijk hield hij twee tellen over en kwam hij, totaal kapot, als winnaar over de streep. De balende António Morgado sprintte naar plek twee, terwijl de Slowaak Martin Svrček het brons pakte. Ruim een minuut na Laurance kwam Segaert als zevende over de streep.