Sponsor Jumbo reageert: “Niet aannemelijk dat we op dezelfde voet verder gaan”

Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst gereageerd op de verhalen over de sponsordeal met wielerploeg Jumbo-Visma, alsook de samenwerking met de gelijknamige schaatsploeg. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt aan de NOS dat opnieuw gekeken wordt naar de sportsponsoring van Jumbo: “Het is niet aannemelijk dat we op dezelfde voet verder gaan.”

“Op dit moment kijken we naar onze positionering. Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant”, aldus een woordvoerder van de supermarktketen.

De kans dat Jumbo na 2024 als hoofdsponsor bij het team blijft, is klein. “We zijn nu samen met Jumbo aan het kijken of we vanaf 2025 een nieuwe dimensie kunnen geven aan de samenwerking. Alle scenario’s liggen op tafel.”

Dinsdagavond kwam het Algemeen Dagblad met het nieuws naar buiten dat Jumbo de sponsorplannen heroverweegt. Het huidige contract van Jumbo met Team Oranje (het bedrijf achter de wieler- en de schaatsploeg) loopt nog tot eind 2024. Mogelijk blijft Jumbo wel betrokken in de rol van co-sponsor.

Lees ook: Jumbo-Visma gaat op zoek naar grotere, internationale hoofdsponsor