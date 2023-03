Jumbo Supermarkten heroverweegt hoofdsponsorschap wielerploeg Jumbo-Visma

Jumbo Supermarkten gaat haar sportsponsoring heroverwegen. De supermarktketen is onder meer actief in de auto- (Max Verstappen), schaats- en wielersport. Mogelijk verliest Jumbo-Visma na het huidige contract dat loopt tot 2024, haar hoofdsponsor. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het familiebedrijf kreeg in 2022 een aantal klappen te verwerken. Grondlegger van Jumbo Supermarkten Karel van Eerd kwam in december op 84-jarige leeftijd te overlijden. Namens Jumbo-Visma bezocht Steven Kruijswijk nog zijn begrafenis. Daarnaast kwam ook zoon Frits van Eerd in opspraak, op verdenking van vermeende betrokkenheid bij een grote witwaszaak in de autosport. Naar aanleiding daarvan stapte hij terug als CEO van Jumbo Supermarkten en nam Ton van Veen het stokje over.

De supermarktketen hoopt nu in rustiger vaarwater terecht te komen en een van de zaken die het bedrijf nu tegen het licht houdt, is de sportsponsoring. Het AD schrijft dat er in commerciële kringen afgelopen week gezegd werd dat Jumbo Supermarkten nu al de contracten in het wielrennen, schaatsen en de Formule 1 zou beëindigen. Dat blijkt na navraag niet het geval. Het huidige contract met wielerploeg Jumbo-Visma loopt tot eind 2024. Een vroegtijdige beëindiging van die verbintenis is niet aan de orde.

Van hoofdsponsor naar co-sponsor?

Jumbo wikt en weegt de opties voor de sponsoring voor na 2024. De supermarktketen begon met sponsoring om haar naamsbekendheid te vergroten en op dat vlak valt er voor het bedrijf niet veel meer te winnen. Het AD stelt de vraag of een Nederlandse supermarkt met een klein belang in België nog wel de juiste hoofdsponsor is voor de beste wielerploeg van de wereld. Betrokken bevestigen aan de krant dat het terugtrekken van Jumbo als sponsor niet reëel is, maar dat het wel mogelijk is dat ze een stap terugdoen van hoofdsponsor naar co-sponsor.

De krant legde het gegeven ook voor bij het management van Jumbo-Visma. De ploeg volgt de heroverweging van Jumbo’s sportsponsoring op de voet, maar ze beschouwt het niet als iets verontrustends. WielerFlits begrijpt dat Jumbo Supermarkten op het moment dat ze bekendmaken te stoppen als hoofdsponsor, zij nog altijd twee jaar verder moet. Daarmee lijkt er voor de wielerploeg in ieder geval zekerheid te zijn tot en met het wielerseizoen 2025. Ondertussen heeft de wielerploeg wel al contracten met diverse renners, waaronder Wout van Aert, tot eind 2026 getekend.